6 herních klenotů z minulosti, které si musíte připomenout

Commander Keen 4: Secret of the Oracle Pokud jste hráli už v 90. letech, pravděpodobně jste někdy Commandera Keena zkoušeli. Je to totiž naprostá klasika. Stvořili ho vývojáři z id Software, kteří mají mimo jiné na svědomí kultovní sérii Doom. O co tedy ve hře jde? Hrajeme za Billyho Blaze, osmiletého klučinu s 314 IQ, který si doma sestavuje své mezigalaktické rádio a naprostou náhodou uslyší zprávu, že se mimozemšťané chystají zničit Mléčnou dráhu. To ale Billy nehodlá dopustit, nasazuje bratrovu fotbalovou helmu a neutralizér. Nasedá do rakety, kterou dříve postavil z konzerv od fazolí a odlétá pryč za svými společníky z minulých dobrodružství. Po příletu se ale dozvídá, že jeho přátele byli uneseni a na svědomí to mají právě ti samí mimozemšťané, kteří touží zničit Billyho planetu. Nic ale není ztraceno, Billy ví, kde jeho kamarády drží, a tak se tedy vydává do Shadowlands, aby je zachránil.

Hra začne a na obrazovce se úplně poprvé zjeví pohled na herní mapu, která obsahuje 16 levelů, kde je uvězněno 8 Billyho přátel. Zdá se vám to jako lehký úkol? Hra je z roku 1991 a jako každá hra z 90. let je setsakramentský obtížná, a i po dvaceti letech dokáže hráče stále pořádně potrápit. Zvětšit video Je vážně neuvěřitelné, že takto stará plošinovka obsahuje tak skvělé herní prvky, za které by se kolikrát nemusely stydět ani dnešní hry. Ovládání reaguje rychle a plynule. Jednotlivé úrovně jsou nabité tunou nepřátel, tajných chodeb a pokladů. Skvělá hudba, zvuky, a to vše zasazeno do pěkného a povedeného pixelovaného prostředí. Commander Keen vyšel v celé sérií dílů, ale nejoblíbenější a nejznámější podle všeho bude díl Secret of the Oracle.

Jazz Jackrabbit 2 Tato hra nebude o obyčejném králíkovi z nějaké králikárny. Tomu nasvědčuje i červený šátek uvázaný takzvaně „na Ramba“, mrkev ledabyle v koutku (místo cigára) a packa držící zbraň. Tohle je totiž králík Jazz a Jazzoví právě želví zloduch unesl holku. A Jazz nemá želvy zrovna v lásce a rozhodně to nenechá jenom tak. Lehký úkol to ale rozhodně nebude. Jazz ani jeho červený kámoš Spaz se ničeho jen tak nezaleknou, popravdě – hráč by se ale bát měl. Jazz Jackrabbit 2 je totiž jedna z dalších extrémně těžkých her, u které si jistě i ti nejvíc hardcore hráči sem tam musí utřít svá orosená čela a smířit se s neustálým opakováním úrovní. Hra je totiž zatraceně rychlá, dynamická a akční. Obsahuje vše, co by hra tohoto stylu měla mít. Spousta druhů nepřátel, hromadu nástrah a pasti, které vám budou pořádně pít krev. Hra vám nedovolí, abyste jí hráli opatrně či dokonce pomalu, protože ve hře nechybí samozřejmě ani časový limit každé úrovně. Hra byla vydána v roce 1994 a i přes velkou časovou propast zabaví i dnes. Možná díky skvělému ovládání a nutno říci, že plynulé a bleskové ovládání postavy dříve nebylo úplným zvykem. Také bychom neměli zapomenout na opravdu vynikající design úrovní. Celkově hra stojí za to a připomenout si jí i třeba jen z nostalgie rozhodně nebude chybou. Zvětšit video

The Lost Vikings V dávných dobách žili tři Vikingové – Erik, Olaf a Baelog. Dny trávili lovením zvěře a večery se svými rodinami. Jedné noci je ale unesla mimozemská loď a jedinou jejich šancí vidět znova své milované je se dostat zpátky. To však nebude ani trochu jednoduché, protože budou muset překonat 36 úrovní plných překážek, pastí a samozřejmě nepřátel. A k tomu nebude stačit pouze hrubá síla, ale především jejich chytrost a důvtip. Představme si jednotlivé Vikingy podrobněji: Erik – jako jediný umí skákat, běhat, svou vlastní hlavou prorazit překážky a stejným způsobem útočit i na své nepřátele.

Olaf – je vybaven svým štítem, kterým chrání sebe i své druhy Může si ho dát nad hlavu a udělat schůdek pro Erika, nebo ho sám použít jako padák.

Baelog – umí nepřátele rozsekávat svým mečem nebo zabíjet svým lukem, ke kterému má nekonečnou zásobu šípu. A hráči se musí podařit využít jednotlivé vikingy přesně tam, kde jsou právě potřeba, aby prošel úrovněmi a jako většina starých her je i The Lost Vikings hardcore rubačkou, která není vůbec jednoduchá a dá opravdu zabrat. Pouze s jedním Vikingem se totiž moc daleko nedostanete. Ku příkladu, když narazíte na chodbu s laserovou věží, ani Eric, ani Baelog nedokážou tímto místem projít bez zabití. A od toho je tady Olaf a jeho štít, kterým sebe i své dva kamarády ochrání a společně projdou skrz. Krom schopností každého Vikinga mají své vlastní inventáře, do kterých si mohou vzít čtyři předměty, jako jsou například ohnivé šípy pro Baleoga. Dále bomby, díky kterým vyhodíte do povětří překážky, které vám brání v postupu. Kromě režimu jednoho hráče můžete hrát dokonce ve dvou. Ve hře je pět různých herních světů a každý z nich má svůj vlastní děj. Grafika je skvělá, ne-li až podivně fantastická a hudba na tom není o nic hůř. Zvětšit video Pokud máte rádi logické hry, tak určitě doporučuji si tento klenot alespoň vyzkoušet a třeba se v komentářích pochlubit, kam až se vám podařilo dostat.

Fallout Svět byl zdevastován atomovou válkou poháněnou chamtivostí a hladem po nerostných surovinách. Lidé se ukryli v podzemních krytech známých jako Vaulty s místy samozřejmě pouze pro vyvolené, a proto byla většina zbytků lidí vystavena nemilosrdné radiaci. Píše se rok 2157, současná generace již pochází z Vaultu a nikdo netuší nic o vnějším světě. A vy jste jeden z nich. Obyvatel Vaultu 13, ve kterém se porouchá čip na čištění vody a bez něj obyvatelé atomového krytu nepřežijí déle jak 150 dní. A jste to právě vy, koho správce Vaultu 13 zvolí k nalezení čipu. Projdete otevřeným hermetickým vchodem krytu, a to je okamžik, kdy hra začíná. Fallout z roku 1997 je tahové RPG založené na taktických bojích v konceptu akčních bodů, což znamená, že každé kolo může zahrnovat omezené množství pohybů, útoků či nabíjení. Stejně jako známe z dnešních Falloutů, i zde můžeme útoky zacílit na konkrétní části těla a snížit tak protivníkovu bojeschopnost. Statistiky, dovednosti a vlastnosti nesouvisí pouze s bojem, ale také s dalšími herními aspekty. Hra respektuje hráčovy rozhodnutí a ten si tak může zvolit nebýt hrdinou, který si svou cestou skrz prostřílí, ale pacifistou, který vsadí kartu na znalosti či přesvědčování druhých. Zvětšit video První díl Falloutu je bezesporu kultovní záležitostí a dalo by se říct i nejdůležitějším RPG své doby. Herní systémy jsou velmi dobře vyváženy, svět dobře sestaven a možnost volby, kterou hráč dostane je na tu dobu sakra působivá.

Lemmings Lumíci jsou logická hra z roku 1991 a cílem hráčů je dokázat provést určitý počet těchto zelenovlasých tvorů do cíle. V cestě jim ale stojí všemožné překážky a pasti. Hráčovým úkolem je rozdělit určité schopnosti daným lumíkům, které jim pomohou jejich patálie překonat a postarat se o to, aby přežilo co nejvíce. A že to nebude lehký úkol. Lumíci se totiž pohybují pouze jedním směrem, pokud jím nic nestojí v cestě, klidně napochodují do lávy, chytí se do pasti, utopí se ve vodě, skočí z velké výšky a zemřou. Tato bandička sebevražedných potvůrek se vlastně nijak nezaobírá přemýšlením, kam to vlastně jdou a zda při jejich cestě všichni hromadně nezemřou. Jejich směr může změnit pouze jediná věc, a to když narazí na překážku, kterou nedokážou přejít. A právě v tuto chvíli nastupuje hráč se svým geniálním plánem. Zvětšit video Lumíkům je možné v omezeném množství přiřadit určité schopnosti: Floater – je Lumík, jenž bez sebemenšího zranění může spadnout I z velikých výšek.

Climber – dokáže šplhat po zdech a jiných svislých překážkách.

Bashers, Miners a Diggers – dokážou prokopávat cestu jak šikmě, svisle či vodorovně skrz veškeré zničitelné materiály.

Blockers – dokáží blokovat ostatní lumíky a změnit jejich směr.

Builders – dokáži postavit schodiště.

Bombers – lumík, který po pár sekundách exploduje a zničí prostředí, které má kolem sebe. Hra obsahuje 120 úrovní a některé verze dokonce hru dvou hráčů. Lemmings je návyková logická hra s originálním konceptem a pekelnou obtížností. Rozhodně však stojí za to zahrát. Mimochodem, hru mají na svědomí vývojáři z DMA Design. Že vám to nic neříká? A slyšeli jste už někdy o Grand Theft Auto od společnosti Rockstar? Ano, řeč je právě o nich.