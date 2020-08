7 herních vychytávek, které posunou vaše zážitky na vyšší úroveň

Predator Thronos

Hned zkraje se vrhneme na herní mašinu jako vytrženou ze sci-fi filmu. Jak píše Acer přímo na svém webu: „Pryč se starým, je čas na změnu!". A mají rozhodně pravdu, při pohledu na toto majestátní křeslo vážící něco přes 220 kilogramů si jistě každý z nás tiše říká, že takovou životní změnu by určitě rád podstoupil.



Herní křeslo se třemi monitory a výkonným počítačem je jako vystřižené z Tronu.

Na internetu se prodává hromada „obyčejných" herních křesel, ale jenom Predator Thronos dokáže hráče opravdu posadit do akce. Křeslo se dokáže samo transformovat pomoci šikovného ovládacího panelu a vy tak můžete jako mávnutím kouzelnou hůlkou nadzvednout klenbu se třemi monitory díky integrovaným motůrkům a pohodlně vynadat vaší holce, aby vás neotravovala když „pracujete".

Když už jsme u těch monitorů, křeslo je osazeno třemi zakřivenými monitory ze série výrobce jménem Predator, které kromě zaplnění vašeho periferního vidění také zajistí rychlý a plynulý obraz.

Pokud bych ale měl vypíchnout jednu vlastnost, která je podle mě opravdová pecka, tak by to byla haptická odezva Deep Impact. Zkuste si představit, jak ve hře těsně vedle vás vybouchne granát, a to, jak s vámi křeslo následně patřičně zatřese. Cítit zvuky hry tímto způsobem musí být opravdu pohlcující zážitek a jde rozhodně o jednu z nejzajímavějších vlastností křesla.

Predator Thronos se v současnosti prodává i v Česku a Slovensku, cena je sice trochu vyšší, ale myslím si, že nějakých trapných 485 000 Kč za vlastnictví takovéto skvostu se jistě vyplatí. Křeslo navíc podporuje všechna zařízení značky Predator.

Znáte někoho, kdo ho má?