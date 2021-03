7 skvělých modifikací, které změní Grand Theft Auto 5 k nepoznání

Nejedná se o zrovna jednoduchý zásah do hry a je tak nutné se připravit na možné komplikace. Za zkoušku to ovšem určitě stojí. Výsledkem tak bude možnost okusit GTA 5 ve VR, a to nejen v otázce hratelnosti, ale i v rámce jednotlivých cut scén, což zní skutečně lákavě.

Ač se to možná nezdá, GTA V není úplně nejmladší hrou. A přestože možná nestárne, v době svého vzniku se s VR tituly až tak moc nepočítalo. Není tedy proto divu, že tuto technologii ani částečně nepodporuje. Otázka číslo dva potom je, zda by o něco takového vlastně vůbec někdo stál. Pokud si ovšem lámete hlavu nad tím, jak by pohyb v Los Santos ve virtuální realitě vypadal, vyzkoušejte Real VR mod.

Tak předně je třeba upozornit na skutečnost, že se stále budete pochopitelně pohybovat ve světě Los Santos. Zapomeňte zároveň na nějakou příběhovou kampaň, která by se s tímto svaloušem pojila. Princip tohoto modu spočívá v možnosti vtělit se do známého zeleného monstra a běsnit, co hrdlo ráčí.

Vstřebáváte ještě stále zklamání z Marvel's Avengers? Neuspokojilo vás hraní za tyto superhrdiny a rádi byste se vžili do jejich kůže v nějakém jiném titulu? Výmluvně pojmenovaný mod vám něco podobného bez okolků umožní, má to však svá ale.

Pokémon Go Mod

Máte rádi Pokémon Go, ale současná vládní opatření vám neumožňují vyrazit na lov? Tak pro vás máme docela šibalské řešení. Co si takhle zalovit v ulicích Los Santos? Můžete tak spojit příjemné s užitečným, protože právě o tom je jeden z nejpodivnějších modů s názvem Pokémon Go.



Když pokémoni, tak jedině ty z Los Santos

Pravdou je, že nelze čekat nějakou hlubší a výraznější hratelnost, které by posouvala původní GTA 5 do nadpozemských výšin, do jistém míry jde ale o zajímavou fúzi, která umožňuje brouzdání ve virtuálním světě vnořeném do virtuálního světa. Minimálně jde tedy o zajímavý pokus. Otázkou ve finále je, kdo chce vlastně lovit pokémony ve světě videohry.

Hratelnost je poměrně jednoduchá, mod přidává do ulic Los Santos nejrůznější druhy pokémonů, které je možné chytat za pomoci pokeballu. Můžete se tak věnovat svým klasickým kšeftíkům a při spatření nějaké té barevné potvůrky si odskočit a získat trofej. Je to bizarní, ale co v dnešní době videoher vlastně není.

Odkaz ke stažení