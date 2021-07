7 ulítlých a podivných videoher, které stojí za to vyzkoušet

V dnešní produkci lze najít spousty her, které lze považovat za podivné až bizarní. Vybočují například svým námětem, grafickým zpracováním či světem, ve kterém se odehrávají. V následujícím výběru se podíváme na několik kousků, které nás v poslední době nejvíce zaujaly. Pamatujte však, že podivné nemusí nutně znamenat špatné. Ba naopak. Tento výběr tak berte spíše jako přehled tipů pro tak trochu netradiční hry, které se nebojí vybočit a které vám mohou trochu rozvířit suché letní období. Biomutant - kung-fu mývalové útočí Přehled začneme pěkně zlehka, ale rozhodně s úsměvem. Biomutant nepatří k tomu nejbizarnějšímu, co jsme v poslední době měli možnost hrát a oproti dalším kouskům z našeho výběru působí tak nějak nejusedleji, přesto je třeba uznat, že do jisté míry rozhodně šílený je. Když vydavatelství THQ Nordic před několika lety oznámilo vydání chystaného open world RPG, které se bude točit okolo partičky kung-fu mývalů, asi málokdo bral hru vážně. Jenže ona tahle bláznivá šílenost zafungovala naprosto geniálně a hra u fanoušků i recenzentů víceméně zabodovala. A třeba uznat, že důvodem nebylo pouze netradiční zasazení, ale rovněž vydařené herní mechanismy. Ovšem ruku na srdce, Biomutant si své publikum získal hlavně kvůli šílenému příběhu. Ve své podstatě jde post-apokalyptickou bajku odehrávající se v otevřeném světě, kde hlavní hrdiny představuje skupinka zmutovaných mývalů, ovládajících bojová umění. Jakkoli to možná zní hloupě, celý koncept dává smysl a titul v sobě tak kombinuje propracovaný herní mechanismus s odlehčenou formou vyprávění plnou nejrůznějších narážek a humoru. Biomutant: Kung-Fu mutant na drogách | Recenze



Maneater - béčkový krvák My ale popojedeme dál, do vod trochu extrémnějšího bizáru. A zároveň také do vod trochu násilnějších. Maneater je originální akční RPG vývojářských týmů Tripwire Interactive a Blindside Interactive, které brutalitou rozhodně nešetří. Jde zároveň o naprosto ukázkový titul určený milovníkům béčkové zábavy. Ze souše se protentokrát přesouváme pod vodní hladinu, hlavním hrdinou hry je totiž krvelačný žralok, který si od huby odtrhávat rozhodně nebude. Hry s podobnou tématikou nejsou úplně vzácné ani revoluční, Maneater však ve své bestiálnosti zachází poměrně daleko a do jisté míry i sofistikovaně, což celkovému pocitu přidává na bláznivosti. Už jen skutečnost, že hra disponuje RPG mechanismy, odehrává se v otevřeném světě či zahrnuje souboje s bossy, jsou pro danou tématiku vskutku netradiční. Titul je plný brutálního béčkového humoru, stejně tak jako spousty úsměvných momentů. Mimo drsný lov se však hráči přiučí i nějakým těm skutečnostem z podmořského světa, a to rozhodně oceňujeme. Hru však jako edukativní prostředek doporučit rozhodně nemůžeme. Naopak jako antistresová terapie Maneater funguje báječně. ManEater: hra, ze které dostanete hlad | Recenze



Beware - estébáci za zadkem Titul Beware možná není úplně bizarní, svým pojetím však ve srovnání s konkurencí rozhodně vyčnívá. Zejména tedy vzhledem k celkovému kontextu. V první řadě je třeba zmínit, že jde o český produkt, o který se postaral Ondřej Švadlena a jak všichni víte, tuzemské hry obecně milujeme. Beware je sice stále ve vývoji, i tak nám dostupné demo dává ochutnat vskutku jedinečný herní projekt, který nemá v našich končinách obdoby. Jde zde o nezvyklý mix automobilové a hororové hry. Řekněme takovou kombinaci Drivera a Silent Hillu. Tohle přirovnání je pochopitelně jen opěrná berlička, neboť tenhle kousek nabízí naprosto odlišný zážitek. Ve hře sednete za volant osobního automobilu a budete se v potemnělé atmosféře inspirované Československem prohánět světem. Jisté však je, že rozhodně nebudete sami. Neustále totiž budete mít za zadkem temné pronásledovatele, kterým budete muset uniknout na poměrně slušně velké mapě, která čítá rozlohu okolo 150 čtverečních kilometrů. V žádném případě se zde nebavíme o tradiční automobilové honičce, jako spíše potemnělé atmosférické záležitosti, navíc silně orientované na české a slovenské publikum. Mnoho výjevů tak jistě probudí nostalgické vzpomínky, stejně tak jako ty nejčernější noční můry minulosti. Beware se rozhodně nejeví jako typický bizár, svým konceptem ale do našeho výběru patří. Ne vždy totiž musí být netradiční pojetí na škodu. V tomto případě, zdá se, jde o hodně zajímavý projekt, který budeme i nadále sledovat. A Ondrovi přejeme hodně štěstí. Hororová řidičská eskapáda Beware vás v novém videu straší náklaďáky



I am Dead - život po životě Videohry mají tu perfektní vlastnost, že z hráčů dokáží udělat kohokoli a přenesou je na jakékoli místo na celém světě. Krásným příkladem je I am Dead, pod kterým je podepsaný britský vývojář Hollow Ponds. Za zmínku v tomto případě určitě stojí též vydavatelství Annapurna Interactive, které má ve svém portfoliu kousky jako Ashen nebo Journey. Logická puzzle adventura I am Dead sleduje příběh nedávno zemřelého kurátora muzea Morrise Luptona na ostrově Shelmerston. Ten se totiž shledá s duchem svého psa a zjistí, že se na ostrov žene katastrofa. Tanhle nerozlučná dvojka se tak vydává na dlouhou cestu plnou hádanek a tajemství, ve snaze zabránit ničivé erupci a obrovské zkáze. Ptáte se vlastně jak? Dvojice bude putovat ostrovem, objevovat další duchy a za pomoci rentgenového vidění pronikat do vzpomínek ostatních. Titul je od loňského podzimu dostupný na PC a Nintendu Switch a je třeba říci, že už ze samotných premis působí tak nějak netradičně. I am Dead je o prozkoumávání posmrtného života a o naději. Koho by podobná tématika v odpočinkové formě zajímala, rozhodně by neměl váhat.

Bee Simulator - včely to nemají jednoduché V létě jsme si tak nějak zvykli na otravný hmyz, který nás neustále obtěžuje. Jenže co si to tak zkusit z opačné perspektivy. Není to náhodou tak, že jsme to my, kdo otravuje hmyz? O nelehkém včelím životě pojednává Bee Simulator z roku 2019, který rozhodně patří k těm nejzajímavějším simulátorům vůbec. A jak už to tak bývá, zároveň k těm nejpodivnějším. Pod hrou je podepsáno vývojářské studio Varsav Games. Že nejde jen o nějaký boční miniprojekt potvrzuje i skutečnost, že si Bee Simulator můžeme zahrát jak na PS4, Xbox One a PC, tak na Nintendo Switch. Jak bylo již naznačeno, jedná se o akční adventuru/simulátor života ze včelího světa. Ve světě inspirovaným legendárním Central Parkem budete prožívat příběh včelího opylovače, který čelí nástrahám hmyzího života po tom, co se lidé rozhodli pokácet strom, ve kterém obývá početná bzučící kolonie. Herní náplň není nikterak ohromující a točí se pochopitelně okolo běžných činností průměrné včely. Jestli vlastně nějaká taková existuje. Budete tak především sbírat pyl, ale také bojovat o vlastní život apod. Titul možná není tak úplně zábavný, jak by se mohlo zdát, má však určitou přidanou naučnou hodnotu. Ti z vás, kteří tak chtějí zakusit život včelky z druhé perspektivy, neváhejte, je to legrace. Po chvíli sice nudná, ale přece.

Best Friend Forever - seznamujte se Vášniví milovníci čtyřnohých kamarádů jistě ocení bizarní záležitost Best Friend Forever. Inu, ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Pokud tak milujete pejsky a seznamování zároveň, jistě tento simulátor oceníte. Hra totiž kombinuje právě simulátor seznamování a pečování o uštěkané kamarády do jednoho zážitku. Budete se starat o svého rozkošného kámoše, uspokojovat jeho potřeby, vychovávat ho a následně se vydáte do města Rainbow Bay poznat nějaké ty nové známosti. Vývojáři zašli v této aktivitě tak daleko, že jednotliví mazlíčci mají dokonce svůj vlastní soubor statistik, který vstupuje do celého procesu seznamování. Že by štěkací RPG? Dnes se možná Best Friend Forever můžeme posmívat, ale co když přijde zase nějaký ten lockdown a sociální odloučení. Všichni budeme ještě škemrat po nějakém simulátoru seznamování, abychom nevyšli ze cviku. Pod hrou je podepsáno studio Alliance a dostupná je na Nintendu Switch, PC a Macu. Výhodou je, že mohou slavit jak introverti, tak extroverti. Jedni ukojí svou závislost, druzí mohou potrénovat a zahodit stud.