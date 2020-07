80% tržeb Capcomu pochází z digitálního prodeje, ten chce ale 90%

Společnost Capcom nám před pár dny prozradila, že celých 80% her prodá v digitální podobě, následně však přiznala, že cílem společnosti je dosáhnout hranice až 90% celkových herních prodejů skrze digitální cestu.

To však neznamená, že by Capcom přestal prodávat fyzické kopie svých titulů, a to protože společnost si je moc dobře vědoma, že část hráčů preferuje osobní vlastnictví hry ve fyzické podobě před tou digitální.

Plán Capcomu v dosáhnutí zmíněné hranice spočívá v delší podpoře svých vydaných her, a to ve formě obsahových aktualizací. Dále také v zpřístupňování svých her co nejširšímu množství lidí po celém světě.