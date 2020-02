Activision Blizzard stahuje svoje hry ze služby Geforce Now

První ohlasy po plném spuštění streamovací služby Geforce Now jsou většinou velmi pozitivní. Jednomu z velkých hráčů na trhu se ale očividně nelíbilo, že podporovala i jeho hry. Jedná se o společnost Activison Blizzard.

Konkrétní důvody, proč se vydavatelství takto rozhodlo neznáme. V oficiálním vyjádření Nvidie pouze stojí, že všechny tituly byly staženy z nabídky na žádost vydavatele. Nvidia prý také doufá, že se v budoucnu tyto hry do Geforce Now opět vrátí.

Z katalogu tak zmizel například World of Warcraft nebo Overwatch. Ani žádný díl ze série FPS stříleček Call of Duty tam nenajdete. V knihovně Geforce Now sice chybí i další hry od velkých vydavatelství jako je Capcom, EA nebo Konami. Activision Blizzard je ale první společnost, která od uvedení služby do plného provozu svoje hry stáhla.