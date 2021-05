Activision chce najmout tisíce vývojářů pro podporu velkých projektů

Activision ve svých čerstvých finančních výsledcích mluvilo o rozšiřování a podpoře své herní divize do všech směrů. Díky překonání vlastního výhledu ročních příjmů chce vydavatel mnohem více podpořit své největší AAA projekty a rozšiřuje tedy řady svých vývojářů a studií.

Activision potvrdilo další plnohodnotný díl Call of Duty na konec roku

V následujících dvou letech tak plánuje najmout přes 2000 nových tváří, kteří se budou starat o ty největší projekty v čele s Call of Duty. To ostatně není překvapivé, tato série vykazuje pravidelně velké zisky a společnost si ji tedy chce i nadále hýčkat. Dobrou zprávou je to ale i pro ostatní značky a velké AAA projekty, které má Activision pod svými křídly.

Už dříve se společnost podělila o to, že chce zopakovat kombinovanou strukturu, kterou používá např. Call of Duty a Call of Duty: Mobile, i v ostatních značkách.