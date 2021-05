Activision možná pracuje na nové hře ze světa Tony Hawk’s Pro Skater

Bubeník rockové skupiny CKY Jess Margera možná prozradil něco, co tak úplně neměl. V nejnovějším rozhovoru pro podcast Behind Closed Doors poznamenal, že spolupracuje na novém projektu s vydavatelským domem Activision. Poté jen letmo utrousil, že pracují i na nové hře z univerza Tony Hawk's Pro Skater.

"Když je vaším hlavní zdrojem příjmu hlavně cestování po turné, snažíte se získat různé licenční smlouvy, například ve videohrách a podobných médiích," řekl Margera. "A mám pocit, že budeme dělat i novou THPS hru."

To by ostatně nebylo překvapivé. Předělávka kultovních prvních dvou dílů série si získala díky modernějšímu kabátku velké zástupy nových fanoušků a potěšila i veterány série. Nebylo by tedy vůbec divné, kdyby se chystalo předělávky dalších dílů, nebo pokračování zcela nové. Uvidíme, co Activision prozradí na chystaných výstavách.