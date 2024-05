Activision začíná lákat na nové Call of Duty. Letošní díl bude mít podtitul Black Ops 6

Naposledy byla o Call of Duty řeč v souvislosti s tím, jestli pokračování bude v nabídce Game Passu od prvního dne. To stále sice nemáme potvrzené ani vyvrácené, ale pomalu se objevují první informace o tom, co bude letošní díl vlastně zač. Po několika teaserech přišlo potvrzení oficiální cestou. Celý název tentokrát bude Call of Duty: Black Ops 6. Tedy žádné velké zmatky, jako v případě Black Ops - Cold War, které podle nedávných spekulací měl ohledně způsobu titulování nový díl následovat.

Máme očekávat novou, ještě temnější kapitolu podsérie Black Ops. Už její předchozí díly nebyly zrovna o procházení růžovými sady. I první díl nabídl řádně brutální kampaň, na kterou fanoušci stále s oblibou vzpomínají. Díky jednomu z teaserů bylo také potvrzeno, že hlavním tématem Black Ops 6 bude válka v Perském zálivu.

Activision marketingovou kampaň rozjel ve velkém. Ještě před odhalením podtitulu hráče lákali na stránku TheTruthLies.com, kde se komunita snaží rozluštit všechny detaily. Přímo s názvem Black Ops 6 se pak objevilo nové Call of Duty v deníku USA Today. Při hledání dalších informací určitě narazíte také na zvandalizovaný monument Mount Rushmore, čemuž se věnuje teaser video. Co přesně má znamenat, zatím není jasné. Všechno důležité bychom se každopádně měli dozvědět 9. června, kdy po Xbox Games Showcase bude mít Call of Duty vlastní prezentaci.

Zdroj: X