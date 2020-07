Adventura Tell Me Why dostane první epizodu v srpnu a září

Tvůrci úspěšné série adventur Life is Strange ze studia Dontnod Entertainment oznámili, kdy se dočkáme jejich dalšího příběhového počinu. Ten svoji první epizodu zpřístupní 27. srpna. Další dva díly dorazí vždy po týdnu. Tell Me Why slibuje především zkoumání témat smutku, opuštěnosti a indentity vašic hrdinů.

V hlavní roli se představí dvojčata Alyson a Ronan. Ti mají nadpřirozené propojení a po letech se setkají, když se rozhodnou uzavřít na Aljašce kapitolu svých životů spojenou s úmrtím jejich matky. Hra bude silně stavět na rozhodnutích, která mají obě postavy sbližovat, nebo je od sebe naopak odcizit. Specifickou je hra také díky tomu, že jde o první větší titul, kde hlavní postava bude trans gender. Tell Me Why vyjde na PC a Xbox One ve třech epizodách.