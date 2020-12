Adventure games: point and click adventury na vašem stole | Recenze

Na první pohled by se mohlo zdát, že Adventure games jsou další z dlouhé řady únikovek, není to však úplně pravda. Tyto hry bychom přiřadili spíše ke starým dobrým počítačovým point and click adventurám jen s tím rozdílem, že tyhle jsou karetní. Namísto řešení rébusů a hádanek se tak budete snažit kombinovat předměty a přemýšlet, jak je co nejvhodněji použít. Dalším rozdílem je také to, že jsou obě hry hodně příběhové, klasické únikovky jim v tomto nesahají ani po kotníky.

Obě hry jsou rozděleny do tří kapitol, nemusíte je ale hrát na jeden zátah. Po dokončení každé si můžete hru uložit a dohrát později. Doporučujeme však s dohráváním příliš neotálet, abyste nezapomněli důležité věci, které během hraní objevíte. Adventure games je možné hrát v 1-4 hráčích. Solo varianta sice není špatná a pokud máte rádi příběhy, určitě vás bude bavit, mnohem zajímavější nám však obě hry přišly ve dvou hráčích.

Samotné hraní je pak velmi jednoduché. Svými postavami reprezentovanými figurkami se pohybujete po kartách místností, které postupně prozkoumáváte. Každá karta má na sobě několik čísel, jež vás odkazují do Knihy příběhů. Jakmile se na dané místo postavíte, jednoduše přečtete záznam. Postupem času nacházíte různé předměty, které můžete vzájemně kombinovat jak s předměty dalšími, tak i s jednotlivými místy na kartách místností. Jak byste mohli otevřít ty masivní dřevěné dveře… budete muset vyzkoušet všechny myslitelné i nemyslitelné varianty.

Kombinování předmětů ale pochopitelně není zase až tak jednoduché a častokrát si vzpomenete právě na časy u stařičkých point and click adventur, kde jste klikali na všechno možné a doufali, že se konečně trefíte. V Adventure games to funguje podobně jen s tím rozdílem, že tady vzájemně dáváte dohromady čísla karet nebo lokací a výslednou kombinaci hledáte v Knize příběhů. Bohužel se vám tak občas stane, že vám oko nechtěně zabloudí někam jinam nebo zahlédnete nějakou jinou kombinaci, která by vás v tu chvíli nenapadla. Ocenili bychom proto možnost dvojího ověření výsledku, případně mohli tvůrci využít aplikaci, která by zobrazila jen konkrétní kombinaci.

Název: Adventure games: Žalář a Adventure games: Monochrome a. s.

Vydavatel: DinoToys

Počet hráčů: 1-4

Herní doba: 75 minut

Doporučený věk: od 12 let (Žalář), od 16 let (Monochrome, a. s.)

Doporučená cena: 449 Kč (jedna hra)