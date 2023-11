Age of Empire IV se rozrostlo o expanzi Vzestup sultánů. Přidává dvě nové civilizace a příběhovou kampaň

V posledních letech to trochu vypadalo, že se Microsoft více věnuje rozšiřování AoE II než jeho mladšího sourozence. Ani na čtvrtý díl legendární série strategií se ale nezapomíná. Už nyní si můžete na PC i na konzolích pořídit nové rozšíření s podtitulem Vzestup sultánů s cenovkou 349 Kč. Je také součástí nabídky předplatného Game Pass.

Nová kampaň vás zavede na Středí východ. Stejně jako v základní hře je i tento příběh přeložený do češtiny. V roli několika historických muslimských vůdců potáhnete do války proti křižákům. Vedle toho Vzestup sultánů přidává i dvojici hratelných civilizací. Společně s Byzantinci do výčtu přibyli také Japonci.