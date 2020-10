Age of Empired 3: Definitive Edition – jen pro nostalgiky | Recenze

Co baví Funkční i na nových strojích

Nový obsah dává smysl Co vadí Minimální grafický posun

Stále hloupá umělá inteligence 6 /10 Hodnocení

Poslední dobou mám pocit, že se opravdu hodně setkávám s remastery a remaky. Není to ale nutně zápor. Některé hry jsou zkrátka klasiky a jejich oživení má smysl. Byla by škoda, kdyby mladá generace nehrála třeba Mafii, jejíž remake se opravdu povedl.

Age of Empires je bezpochyby úžasnou klasikou, která má silnou fanouškovskou základnu a oznámení čtvrtého dílu rozhodně udělalo radost. Nicméně žánr strategií se už posunul. S jistými nedostatky jsem se setkal už při hraní remasterů předchozích dílů a ... no … je to ta stejná pohádka.

Umělá inteligence stále v plenkách

Mít na remaster požadavky na změny v hratelnosti může být v základní definici remasteru poněkud zvláštní. Nicméně nějaké změny by ve hře být asi měly. Můj přístup k hodnocení remasterů je prostý – pokud za něj chcete 20 dolarů, rozhodně by se měl vyrovnat kvalitou novým hrám. Ale to se zde úplně nestalo.



Vojáci se chovají dost hloupě, což v roce 2020 už nestačí

Age of Empires 3 je trošku smolař. Není tak nostalgický jako starší díly, já osobně k němu necítím nostalgii skoro žádnou. Takže nemá jistou „sběratelskou“ hodnotu a musí se naplno obhájit. Vývojáři proto přidali nějaké nové prvky (které si můžete prohlédnout třeba tady) a ty hru skutečně zlepšily. Každopádně neposunuly ji dál.

Změny jako odemknutí všeho obsahu či přidání skautům možnosti automatického průzkumu hru mírně zmodernizovaly, ale pak je tu seznam záporů. Vaše jednotky jsou tupé, trpí tím, že vyžadují totální micromanagement a musíte řídit každý jejich krok. Takže se stane, že do sebe nechají střílet či budou hloupě stát na místě, zatímco jejich kamarády masakrují. Pohyb kamery pomocí šipek už jen zamrzí.



Hra je v základu pořád zábavná, ale remaster ji neposouvá na úroveň moderních strategií

Většina starých prvků funguje a získávání surovin na stavění základny je stále zábava. Jakmile se vám ale něco zalíbí, hra vám ukáže nějaký ten zápor. Máte možnosti najednou označit dost malé množství jednotek, dělníci se nesnaží automaticky najít nové suroviny a čekají na místě, při zadání pohybu občas zvolí jednotky nejhorší možnou cestu a případné útoky ignorují – to vše je dost otravné a nové strategie se toho snaží zbavit.

Hra funguje, ale nevypadá hezky

Remaster je samozřejmě hlavně o grafice, ale zde se hra tolik nevyznamenala. Hlavní efekt je v tom, že opravdu funguje. Nainstalujete a jedete… v tom je asi hlavní přínos remasteru. Hra ale nevypadá jako nová hra a hezčí zvuky a živější barvy to nezměnily.



Hra je sice zvučnější a barevnější, ale pořád vypadá staře

Hra nevypadá nově a vlastně se tak ani nechová. Při pohybuje jednotek často vídáte sekání se o předměty či textury a asi nezažijete moment, abyste si něco chtěli více prohlédnout.

Nicméně významné je zprovoznění multiplayeru a problém jsem s tím neměl. Hra se připojí rychle a snadno a s kámošem jsme si trochu srandy užili. Takže hra v moderní době funguje, což je důležité.

Mnoho nového obsahu

Nutno uznat, že se Definitive Edition hodně polepšilo obsahem a vlastně i dává smysl. Původní hra měla nějaké ty singleplayerové a multiplayerové bitvy a kampaň. To vše v Definitive Edition zůstává (včetně funkčních botů ve Skirmishi) a doplňuje to Art of War a Historical Battles. Art of War je vlastně jen série výzev, která mě osobně moc nechytla, ale nahrazuje takové ty režimy "braň se, rychle útoč, jak dlouho vydržíš".



Novému obsahu kralují Historical Battles, které jsou o něco dynamičtější a i edukativní

Historical Battles jsou hrozně super, vlastně mě bavily ze všeho nejvíc. Nepředstavujte si přímo rekonstrukci bitvy jako spíše scénář ji inspirovaný. S menší historickou lekcí se podíváte do mnoha konfliktů, které přinesou různé typy výzev.

Odehrát je navíc chvilku trvá a přinese to dost jiný pocit ze hry než skirmish nebo kampaň. Většinou už máte vše potřebné postavené a plníte úkoly, takže je to docela dynamické a navíc různorodé. Jsou tu mise, kde musíte nonstop zbudovat armádu, ale i třeba takové, kdy spíše podporujete svého spojence a zachraňujete zajatce.

Každopádně to je víceméně všechno. Hra funguje, ale graficky remaster neohromí. Nový obsah je super, nicméně ve výsledku nestačí, abych hru doporučil začátečníkům. Pokud ale čekáte to samé, jen funkční, budete mít radost.