Age of Empires 4 hlásí úspěch. Hru v jednu chvíli hrálo až 70 tisíc uživatelů

Jak jste si mohli přečíst z naší recenze, Age of Empires 4 si ponechává všechny tradiční prvky série a přináší vlastně jen minimum opravdových změn, fanouškům to ale očividně bohatě stačí. Hra totiž měla opravdu vydařený start prodejů, kdy ji během úvodního víkendu hrálo přes 70 tisíc hráčů v jednu chvíli.

Recenze hry Age of Empires IV. Legenda se vrací a je pořád stejná

To je téměř dvojnásobek toho, čeho se podařilo dosáhnout remasteru Age of Empires 2. Čtvrtý díl si tak svou základnu hráčů rozhodně našel a v tuto chvíli se drží v úvodní dvacítce nejhranějších her platformy Steam. Prodejní čísla pak staví titul i před takové hity podzimu jako Back 4 Blood, Phasmophobia či New World.

Ačkoliv nepřináší Age of Empires 4 do žánru nic nového, to co umí dělá zatraceně dobře. A ty dokumentární filmečky si zaslouží zmínku i samy o sobě!