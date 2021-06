Noční PC Gaming Show se soustředila na spoustu malých indie titulů a očekávaných her PC platformy, objevilo se tam ale i několik velkých pecek. Mezi nimi nechybí ani pokračování kultovní strategické série Age of Empires. Čtvrtý díl má konečně datum vydání, vyjít by měl 28. října letošního roku a dostupný bude hned po vydání i skrze Xbox Game Pass.

Oznámení data vydání doprovází také nový trailer, ve kterém nechybí ani čerstvé záběry ze hry ukazující obléhání hradů, multiplayer a válečnou vřavu.