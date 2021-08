V Age of Empires poprvé uslyšíte češtinu. Do bojů zasáhnou husité v čele s Janem Žižkou

Trvalo to sice 22 let, ale konečně si můžeme v Age of Empires II zahrát za český národ. Společně s ním přibylo ještě Polsko, ale nás samozřejmě zajímají hlavně Čechy a Morava. Stejně jako ostatní národy i Češi mluví svým jazykem, takže během provádění akcí zaslechnete hlášky v češtině.

S novými národy se můžete pustit do multiplayeru nebo si projít nové příběhové kampaně. Ta česká není o nikom jiném, než o Janu Žižkovi z Trocnova a husitech. K tomu se připojí další dvojice nových kampaní.

Každý z nových národů se hratelností opět alespoň trochu liší od ostatních. U Čechů jsou poznávacím znamením vozové hradby. Toto rozšíření na rozdíl od některých předchozích ale není zdarma. Pokud chcete mít k novému obsahu přístup, musíte si Dawn of the Dukes pořídit za zhruba 260 Kč na Steamu.