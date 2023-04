Age of Empires II se rozroste o Římany. Rozšíření Return of Rome vyjde za měsíc

V příštím roce oslaví druhý díl Age of Empires 25. výročí a tvůrci do jeho definitivní edice stále přidávají dodatečný obsah. Po Dynasties of India tentokrát přichází řada na Římany a jejich okolí. Return of Rome si budete moci zahrát od 16. května, ale Microsoft zatím mnoho detailů ohledně obsahu neodhalil.

Tohle rozšíření by mělo v podstatě být variací na Rise of Rome pro první Age of Empires. Pokud to bude platit i pro obsah, měli bychom očekávat čtveřici nových národů. Vše samozřejmě bude převedené do nového grafického kabátu s vylepšenými mechanikami.

Je to jen pár měsíců, co Age of Empires II vyšlo i pro Xbox, a i na konzoli sklízí velmi pozitivní ohlasy. Return of Rome vyjde na Xbox One a Xbox Series S|X ve stejný den, jako na PC. V rámci strategií to ale není jediné, co se v Microsoftu chystá. Kromě mobilního Age of Empires se těšíme hlavně na předělávku Age of Mythology: Reforged, o kterém toho nevíme zrovna moc, ale snad se to změní v průběhu letošního roku.