Age of Empires IV: co všechno víme o nejočekávanější strategií letošního roku

Tuto legendární sérii snad netřeba dopodrobna představovat. I když její poslední díl vyšel už v roce 2005, tak Age of Empires velmi dobře znají i noví hráči. Dnes už všechny tři díly totiž mají svoji definitivní edici. A co víc, do druhého dílu stále přitéká nový obsah v podobě celých civilizací, mezi kterými se v poslední várce objeví i Češi. Nebudeme se ale dlouze zabývat staršími díly, tady je řeč o úplném nováčkovi série.

Age of Empires IV bylo oznámeno už 3 roky zpátky. Pořádné ukázky jsme ale mohli vidět až začátkem letošního roku a dojmy komunity jsou docela rozporuplné. Na hře přímo nepracuje žádné ze studií Microsoftu. Pro tento projekt si zvolili Relic Entertainment, které patří pod Segu. Můžete ho znát jako tvůrce strategií Company of Heroes, Homeworld nebo několika her ze světa Warhammeru. Mají před sebou nelehký úkol, protože početná komunita, která je stále aktivní hlavně ve druhém díle, očekává velké věci.

Začneme s kampaněmi. Vypadá to, že právě kampaně jsou pro Relic velmi důležitou součástí hry. V době vydání budou součástí hry čtyři příběhy, přičemž každý z nich pokryje jinou civilizaci. Vývojáři ale chtějí kampaně změnit oproti tomu, co můžete znát z předchozích dílů. Tím hlavním rozdílem má být to, že každá z nich bude zahrnovat znatelně delší časové období.

Zatím víme více informací pouze o kampani vyprávějící příběh o normanském vévodovi Vilému I. Dobyvateli. “Dostanete kompletní příběh normanského dobývání od chvíle, kdy ambiciózní vévoda překročil kanál a řekl ‘tohle je moje’, až do momentu, kdy podepisujete Magnu Chartu a dáváte základy dnešní Anglii,” řekl Philippe Boulle v rozhovoru pro PC Gamer. “Mezery mezi misemi vyplňujeme nádhernými historickými filmečky. Pracovali jsme s dokumentaristy ze všech možných míst, kde se tyto události děly. A to je pouze jedna ze čtyř kampaní, se kterými hru vydáme.”

To, že bude součástí hry čtveřice kampaní, neznamená, že nebude k dispozici vícero civilizací. Celkově jich Age of Empires IV při vydání bude obsahovat 8. Konkrétně to jsou Čína, Anglie, Mongolsko, Francie, Svatá říše římská, Rusko, Dillíský sultanát a Abbásovci. Relic si prý zakládá na tom, aby se od sebe každá civilizace lišila herním stylem. Mongolové kupříkladu budou mít více mobilní jednotky. Anglie se pak bude zase více soustředit na obranné technologie. Samozřejmě se ale mezi civilizacemi najdou podobnosti mezi základními jednotkami a budovami.

“To, že StarCraft měl pouze tři rasy, mělo svůj důvod, protože asymetricky všechny balancovat je opravdu komplikované. Dali jsme hodně práce do počátečních osmi civilizací a následně budeme pokračovat v rozšiřování,” uvedl Relic pro PC Gamer. Je tedy docela jasné, že postupem času můžeme očekávat přírůstky nových civilizací a možná i kampaní. Zatím ale není potvrzeno, jestli budou dostupné zdarma nebo si za ně hráči budou muset zaplatit. Už je ale jisté, že v Age of Empires IV nenajdete mikrotransakce.

"Relic se nijak netají tím, že chce Age of Empires IV udělat přístupné pro všechny hráče."

Už jsme zmiňovali, že reakce komunity jsou docela rozporuplné. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je viditelné zjednodušování mechanik. Relic se nijak netají tím, že chce Age of Empires IV udělat přístupné pro všechny hráče. Stále se těžko odhaduje, do jaké míry to bude mít vliv na hratelnost, ale pro hardcore komunitu strategií to nevěstí nic moc dobrého. Kreativní ředitel studia k tomu řekl, že jejich cílem je zbytečně hru nekomplikovat a zároveň ji modernizovat. Dle jeho slov dělají spoustu věcí jinak než konkurenční strategie.

Na druhou stranu ale přibyde pár nových mechanik. Mezi nimi budou například přepady. Svoje jednotky můžete skrýt v prostředí, počkat na nepřátelské vojko a provést překvapivý útok. Proti této taktice se budou hodit průzkumnické jednotky, takže bude mít smysl mít některou z nich i v pozdějších fázích hry. Jednotky nově také budou moci útočit přímo z hradeb a používat těžké obranné zbraně. Útočící armáda zase využije rozmanitých dobývacích prostředků.

Druhým důvodem, proč nejsou fanoušci z Age of Empires IV tak nadšení, je grafické stylizace. Častokrát padají názory, že od pohledu vypadá jako mobilní hra a v tomhle ohledu nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Na kritiku ohledně grafiky reagoval výtvarný ředitel Zach Schläppi v rozhovoru pro PCGamesN: “Když jsme začali s tvorbou vizuálu, chtěli jsme si být jistí, že budování měst a základen bude tak zábavné a jednoduché jako hraní samotné. Chceme hráčům pomoci, aby jednotky rozlišovali rychleji. Například zvětšením zbraní, používáním více kontrastních barev oproti prostředí... a také musíme být konzistentní mezi jednotlivými civilizacemi a funkcemi budov.”

S Age of Empires IV to tedy stále může dopadnout všelijak. Můžeme si alespoň být jistí tím, že hudební doprovod bude stát za to. Má ho na svědomí Mikolai Stroinski, který v minulosti pracoval například na soundtracku třetího Zaklínače.

Age of Empires IV vychází 28. října na PC a ode dne vydání bude součástí Game Passu.