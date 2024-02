Age of Empires odhaluje plány pro letošní rok. Nová rozšíření, mobilní odnož a návrat Age of Mythology

I přes to, že žánr real-time strategií už dlouho není na výslunní, sérii Age of Empires se v posledních letech velmi dobře daří. Letos slaví druhý díl své 25. výročí od vydání původní verze. K této příležitosti si Xbox připravil řadu novinek spojených s celou sérií. Zároveň poděkoval všem hráčům, kteří si některý z dílů vyzkoušeli. Jejich počet přesahuje 50 milionů.

Ale teď už k novinkám. Age of Empires 2: Definitive Edition se bude nadále rozrůstat. Rozšíření Victors and Vanquished, které vychází 14. března, se ale podstatně liší od předchozích přírůstků. Nový obsah totiž bude zaměření převážně na singleplayer. Sólo si můžete prožít 19 nových scénářů, ve kterých svými strategickými schopnostmi určíte osud slavných historických postav. Vývojáři jmenují například Odu Nobunagu, Karla Velikého nebo Ragnara Lodbroka.

Age of Empires se chystá také na mobily. Verze Mobile se předvedla v první krátké ukázce z hraní. S Xboxem na ní spolupracuje čínská TiMi Studio Group, která na mobily převedla třeba Call of Duty nebo Pokémon Unite. Hratelnost má i v této verzi stát na základech položených klasickými díly, ale přijdou novinky a úpravy, díky kterým má vše lépe sedět pro mobilní hraní. Zatím ale nevíme, kdy by mělo dojít k vydání AoE Mobile. Pokud o něj nechcete přijít, můžete se předregistrovat na Google Play a App Store.

Už loni jsme se dočkali oznámení kompletního remaku Age of Mythology s podtitulem Retold. Definitivní edice se v tomto případě nepovedla natolik jako u Age of Empires II, takže další pokus o návrat Arkantosova příběhu vítáme. Dočkat se ho máme ještě letos, kdy vyjde na PC a Xbox Series S|X současně. Čeština nebude chybět. Je ale trochu zvláštní, že nám zatím tvůrci neukázali víc než trojici nových modelů jednotek. Můžete se tak podívat na moderní verzi Pegasa, Medusy a Cerbera. Pořádná ukázka z hraní by ale také rozhodně neuškodila. Snad se na letní akci Xboxu dozvíme víc.

Ochuzeni nebudou ani fanoušci ostatních dílů série Age of Empires. Microsoft si pochvaluje prodeje aktuálně nejnovějšího rozšíření The Sultans Ascend pro čtyřku. Další DLC se zatím nechystá, ale na jaře v rámci sedmé sezóny má přijít velký update. Naopak Age of Empires III: Definitive Edition se později v letošním roce rozroste o nové DLC. Moc toho o něm nevíme, ale mělo by zahrnovat Dánsko a Polsko jako nové národy.

Plány jsou tedy rozvrženy, teď je hlavní, aby jejich provedení stálo za to. To platí převážně u Age of Mythology a mobilní odnož. U zbylých titulů už má Xbox vše dobře rozjeté a muselo by se něco hodně pokazit, aby se pohled komunity nějak razantně změnil.

Zdroj: Age of Empires