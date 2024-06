Age of Mythology: Retold vyjde začátkem září. V plánu jsou dvě rozšíření s novými božstvy

Na herní scénu se úspěšně vrátila série Age of Empires. Její mladší sourozenec to ale s vylepšenou edicí z roku 2014 moc dobře nevychytal. Microsoft ale nenechává Age of Mythology ležet ladem. Kompletně přepracované verze se dočkáme letos 4. září na PC a Xboxu. S novým trailerem jsme dostali první náhled na to, jak budou tentokrát bitky božstev z různých částí světa vypadat v pohybu.

Retold už v základu bude obsahovat čtveřici hratelných panteonů. K Řekům, Egypťanům a Seveřanům se přidávají také Atlanťané, kteří do hry původně přibyli až s rozšířením The Titans. Stejně jako v originále bude mít každá strana unikátní způsob hraní, který doplní síly božstev. Vždy při přechodu mezi epochami dostaneme na výběr mezi různými bohy, kteří nám zpřístupní odlišná vylepšení spolu s unikátními kouzly.

Vedle obyčejné edice se prodává také Premium verze, kde je jednou z výhod přístup do hry se sedmidenním předstihem. Tato praktika se začíná u nových her objevovat stále častěji. Jejími fanoušky rozhodně nejsme, ale vypadá to, že hlavně pro velké společnosti se z ní stává trend. Pokud na Steamu už vlastníte Extended Edition, dostanete alespoň při nákupu Retold slevu.

Kromě toho prémiová edice zahrnuje také nového boha pro Seveřany. Vlk Freyr je bohem plodnosti a prosperity. Zatím ovšem nevíme, jaká vylepšení nám nabídne. Vedle toho dostanete také balíček s původními portréty bohů. V přípravě jsou navíc dvě expanze, které jsou také součástí dražší edice. V první z nich bychom se měli dočkat příchodu čínských božstev. Microsoft nejspíš bude stavět na rozšíření Tale of the Dragon, které vyšlo pro vylepšenou edici hry v roce 2016. Snad ji ale nepředělá 1:1, protože jde opravdu o nepovedený přídavek. V případě toho druhého zatím nevíme, do které části světa zamíří naše kroky.

Zdroj: Age of Mythology