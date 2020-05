Akce EA Play se letos uskuteční, bude ale čistě digitální

EA i přes zrušenou E3 nehodlá výrazně měnit své plány a ponechá svoji konferenci EA Play. Uskuteční se 11. června a své chystané novinky a upoutávky předvede společnost prostřednictvím živého vysílání. Vypadá to, že se dočkáme informací ohledně The Sims, Apex Legends a celé řadě dalších novinek. V posledních dnech se také začaly šířit spekulace o tom, že by se Star Wars Jedi: Fallen Order mohlo dostavit již do roku 2022, takže bychom mohli dostat i první teaser na pokračování úspěšné Star Wars akční adventury z minulého roku. Samozřejmostí je potom představení sportovních titulů EA.

Podobně se už situaci kolem koronaviru přizpůsobil například Gamescom, který přešel na digitální formu. Chystají se také další události, které se uskuteční čistě skrze internet a budou alespoň částečně suplovat nálož novinek, kterou běžně přináší E3. Nejnovější oznámenou je Summer Game Fest, která bude v průběhu léta postupně přinášet novinky ohledně počítačových her. Nepůjde však o tak koncentrovanou dávku informací, protože Summer Game Fest začíná už v květnu a trvat bude až do srpna.