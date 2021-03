Future Games Show nám ukazuje celou řadu skvělých trailerů a záběrů z očekávaných her a dalším na řadě je kultovní Abe v pokračování Oddworldu.

Hra vypráví příběh Abeho, do kterého by dřív nikdo ani za mák neřekl, že by se mohl stát hrdinou. Jak už to tak bývá, všichni se v něm spletli a Abe se záměrně stane otrokem Big Corporate s cílem osvobodit svůj lid a zažehnout tak počátek revoluce, která změní celý jeho dosavadní svět.

Titul dorazí na PC, PS4 a PS5 už 6. dubna letošního roku.