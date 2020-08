Akce G.I. Joe: Operation Blackout odhalena, dorazí na PC a konzole

G.I. Joe: s podtitulem Operation Blackout bude týmová akční střílečka z pohledu třetí osoby a vypadá rozhodně slibně. Hra hráčům nabídne dvanáct hratelných postav jak od týmu Joe, tak od týmu Cobra. Co se týká kampaně, tak ta bude obsahovat 18 misí a vychutnat si ji budeme moci jak sami v singleplayeru, tak s kamarády v lokální split-screenové kooperaci.

Příběh kampaně bude založen na dění z komiksu osmdesátých let a my se tak budeme moci podívat do ústředí Cobra Headquarters a U.S.S Flagg. Multiplayer bude zahrnovat tři herní režimy - Capture the Flag, Assault a také King of the Hill.

Okolnosti nasvědčují, že hra bude založena na hrdinech, z nichž každý bude mít své unikátní schopnosti. Vývojáři také potvrdili, že hratelné postavy budou například Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock či Storm Shadow.

G.I. Joe: Operation Blackout vychází 13. října na PC, Nintendo Switch, PS4 a Xbox One.