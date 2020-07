Hry a zdraví: proč je pro vás hraní her lepší, než… To, že hry jsou blahodárná činnost nám hráčům jistě nikdo nemusí vysvětlovat. Avšak tu a tam se hodí mít v záloze pár článků s důkazy, které jasně vysvětlí, proč u těch her prosedíme tolik času. Pojďme se tedy společně podívat na vědecky prokázané pozitivní důsledky hraní her a odhalme část toho, co nám za ty roky daly. | | 13 N/A