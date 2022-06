Akční Nier Automata v říjnu zamíří na Nintendo Switch

Další skvělá akce na cesty.

Zatímco většina akčně naladěných hráčů dychtivě očekává příchod Bayonetty na Nintendo Switch, studio PlatinumGames se rozhodlo nás potěšit další akcí minimálně stejného kalibru. Už 6. října si totiž budeme moci na cestách zahrát skvělou rubačku Nier Automata.

Nepůjde o cloudovou verzi, nýbrž o plnohodnotný nativní port. Hráči dostanou do rukou The End of Yorha Edition s veškerým dosud vydaným obsahem a dokonce i pár exkluzivními oblečky pro Nintendo navíc.

Nier Automata vyšla na PC a PS4 v dalekém roce 2017, na Xbox One pak o rok později.