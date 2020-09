Akční Roller Champions se začnou prodávat na začátku příštího roku

Skrze nedávnou akci zvanou Ubisoft Forward jsme se mohli dozvědět, že akční sportovní hra Roller Champions bude vycházet na začátku roku 2021. Hra tedy vyjde přesně o rok později, než bylo původně v plánu.

Roller Champions je druhým největším vpádem do akčně-sportovních her hned po snowboarďácké kultovce Steep. Hra bude plně free to play a těšit se můžeme na pořádný PvP zážitek.

Ubisoft dále také slíbil, že se s námi podělí o další podrobnosti týkající se této hry, a to už v letošním říjnu. Roller Champions si budeme moct zahrát na PS4, Switch, Xbox One a na mobilech.