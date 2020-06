Akční RPG Borderlands 3 dostane nové DLC jménem Bounty of Blood

V pořadí třetí DLC do hry Borderlands 3 ponese název Bounty of Blood: A Fistful of Redemption a podle oficiálního oznámení společnosti Gearbox Software vyjde 25. června na PC, Xbox One a PlayStation 4.

Hráčovým posláním bude osvobodit malé městečko Vestige, kterému momentálně šéfuje gang geneticky modifikovaných pouštních banditů, nechvalně známých pod přezdívkou Devil Riders.

Jednoduchý úkol to však nebude, každé vaše rozhodnutí bude mít následky na životy obyvatel města, mezi které patří i vaše budoucí kamarádka Rose. Ženská, která jednou rukou rozsekává nepřátele pomocí katany a tou druhou zároveň střílí z pistole.

Vývojáři slibují hromadu legendárního lootu, upravitelné vznášedlo JetBeast, skiny, dekorace a spoustu dalších herních prvků.