Akční střílečka Control a další hry míří do Game Passu

Xbox Game Pass opět rozšiřuje své portfolio her a přidávají se nové zajímavé kousky. Největším lákadlem nové várky titulů je bezesporu akční titul Control, který nabízí vynikající grafiku i akční hratelnost zkombinovanou s paranormálními jevy. Akční jízdy od tvůrců Maxe Payna se dočkáme 3. prosince.

Na Playstation 5 možná dorazí předplatné ve stylu Game Passu

Ani další tituly, které se čerstvě v Game Passu objeví však nejsou k zahození. Do služby se pro PC přidají také hry Doom Eternal, Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, Starbound. Pro PC i konzole se potom přidá Greedfall, Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Call of the Sea, Unto the End, Yooka-Laylee and the Impossible Lair nebo Gang Beasts. Některé z her ovšem také službu opustí. 11. prosince zmizí na konzolích eFootball PES 2020. Další hry se ze služby budou poroučet 15. prosince. Na jejich seznam se můžete podívat níže.