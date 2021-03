Akční týmovka Gotham Knights se odkládá na příští rok

Warner Bros. Games Montreal včera bohužel oznámil, že se očekávaná týmová akce Gotham Knights odkládá a dorazí někdy v roce 2022. Platformy, tedy PC a obě generace konzolí, zůstávají beze změn.

"Chceme dát hře trochu více času, aby hráčům nabídla přesně ten zážitek, jaký všichni očekávají," píše se v oficiálním vyjádření. "Děkujeme našim skvělým fanouškům za ukázkovou podporu. Těšíme se, až v následujících měsících ze hry ukážeme více."

Bojový systém Gotham Knights byl přímo ušitý na míru kooperaci

Titul byl oznámen relativně nedávno na akci DC FanDome a v kooperační akci se vžijete do role Robina, Batgirl, Nightwinga nebo Red Hooda, abyste vyrazili do ulic Gothamu a naplnili Batmanův odkaz. Chránit obyvatele města. Postavit se budeme muset několika kanonickým padouchům v čele se sektou Court of Owls.