Akční týmovka Suicide Squad se odkládá na příští rok, tvrdí zdroje blízké vývoji

Bloomberg informuje, že zdroje blízké vývoji očekávané akce Suicide Squad: Kill the Justice League mluví o tichém odkladu hry, která se nyní přesouvá do roku 2023. Prozatím jsme se nedočkali oficiálního potvrzení a Warneři situaci nehodlají komentovat, pokud je to ale pravda, zjistíme to velmi brzy.

Týmovka Suicide Squad se konečně ukazuje v prvních záběrech ze hry

V nedávném tweetu se CEO společnosti Warner Media Jason Kilar nechal slyšet, že hodlají letos přinést na trh "celou plejádu vysoce kvalitních a očekávaných her". Nechyběly ani vizualizace her jako Gotham Knights a Hogwarts Legacy, Suicide Squad však byl překvapivě vynechán. Uvidíme, zda se odklad během následujících dnů nepotvrdí.