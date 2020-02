Akčního RPG BioMutant bychom se konečně měli dočkat v letošním březnu

Už od svého odhalení se BioMutant jevil jako hodně zajímavé akční RPG, ve kterém si to zmutovaná zvířátka budou vyříkávat hezky agresivně v barvitém post-apokalyptickém otevřeném světě. Studio Experiment 101, které na hře pracuje, ostatně sestává ze zkušených vývojářů a tvůrců her jako Just Cause či Mad Max, takže můžeme očekávatn kvalitní práci.

V minulém roce se hra dočkala odkladu na neurčito s tím, že tvůrci potřebují vypiplat všechny zbývající detaily a hra vyjde "až bude připravena". Herní obchod Instant Gaming však nyní dost možná vyzradil nové datum vydání, které je blíže, než jsme čekali.

To je podle všeho nastaveno na 17. března letošního roku, což je víceméně za rohem. Titul se má samozřejmě objevit na platformách PC, PS4 a Xbox One. Bohužel zatím nemáme žádnou oficiální informaci od studia ani vydavatele, takže nezbývá než vše brát jako spekulaci a čekat.