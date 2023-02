Aktualizace Fractal přidává do No Man's Sky porci obsahu zdarma. Nechybí ani podpora PlayStation VR2

Od svého vydání, které se nedá nazvat jinak než průšvihem, se No Man's Sky změnilo k nepoznání. I po téměř 7 letech studio Hello Games přidává do hry nový obsah a nyní přichází s další velkou aktualizací jménem Fractal. Díky ní se můžete vydat do vesmíru i v nové virtuální realitě pro PlayStation a pro všechny majitele hry je jako všechny předchozí doplňky zdarma.

Během hraní s PS VR2 můžete plynule přecházet mezi virtuální realitou a hraním na klasické obrazovce. Nechybí využití 3D audia, adaptivních spouští a haptiky. Aby VR verze stála opravdu za to a nebylo to jen to stejné, jak známe z běžného hraní, byly přidány unikátní interakce. Fractal má ale něco i pro hráče bez virtuální reality.

Nově můžete vesmír brázdit v lodi Utopia Speeder, která dostává svému jménu a mezi planetami vás přesune velmi rychle. V rámci nové expedice Utopia pak budete muset spolupracovat s dalšími hráči na obnově opuštěné hvězdné soustavy, kde sídlila záhadná frakce Utopia Foundation. Skrz tyto mise se dostanete k dalšímu novému vybavení.

Při hraní s ovladačem na PC, PlayStationu i Switchi nově můžete využít ovládání kamery gyroskopem. To se stalo velmi oblíbené hlavně na Switchi a postupně se tato drobná vychytávka stává standardem i na dalších platformách. Hráče s různými vadami pak jistě potěší přepracování nastavení přístupnosti, kam přibyly nové možnosti nastavení.

No Man's Sky se bude i po Fractalu rozvíjet nadále. Zatím není jasné, co můžeme očekávat od dalších aktualizací, ale rozhodně musíme uznat, že současná podoba hry je ve srovnání s původní verzí opravdu nesrovnatelně lepší.

Zdroj: PS.Blog