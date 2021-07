Akvizice pokračují. Sony kupuje Nixxes Software se specializací v PC portech

Sony poslední dobou mnohonásobně navýšila kadenci akvizic nových studií, která přebírá pod svá křídla. Po koupi studia Housemarque a předpokládané akvizici Bluepoint Games tu máme dalšího člena, který se přidá do týmu Playstation. Jde o nizozemské studio Nixxes Software, které se specializuje na PC porty her a má více jak 20 leté zkušenosti v oblasti herního vývoje a optimalizace.

"Nixxes velmi respektuji a jsem nadšen, že se tento zkušený tým stává součástí naší špičkové vývojářské komunity v Sony Interactive Entertainment," nechal se slyšet Hermen Hulst, vedoucí Playstation Studios. "Jsou to nadšenci do vylepšování her a herních zážitků a budou skvělými pomocníky pro kohokoliv napříč naší rodinou studií, která se tak mohou soustředit na ten nejdůležitější cíl - vytvářet unikátní zážitky v nejvyšší možné kvalitě."

Sony po úspěšném Returnalu kupuje finské studio Housemarque

Nixxes se specializují na PC porty a za dobu svého působí pracovali na celé řadě velkých projektů, jako jsou Tomb Raider, Project Snowblind, Blood Omen 2, Hitman Absolution, Deus Ex: Mankind Divided či Marvel's Avengers.