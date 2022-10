„Alan Wake 2 bude vynikající hra,“ říká CEO Remedy. Ve finanční zprávě padla zmínka i o pokračování Control

Finské studio Remedy za poslední roky oznámilo hned několik velmi očekávaných projektů. Neznáme data vydání ani jednoho z nich, ale z finanční zprávy Remedy alespoň víme, že vývoj jde dobře. Tero Virtala, CEO společnosti, začal s hororovkou Alan Wake 2. „Hra je ve fázi plné produkce a bude vydána podle původního plánu v roce 2023. Bude na ní ještě hodně práce, ale postupně se vše dotahuje do konce. Pokračuje testování a zpětná vazba nás povzbudila. Poté, co jsem viděl, jak se všechny elementy spojují dohromady, jsem přesvědčený, že vydáme vynikající hru.“

Alan ale není jediným, na koho z dílny Remedy netrpělivě čekáme. Je to jeden z 5 projektů, které ve studiu momentálně vznikají. Hráči se jistě těší i na remaky prvních dvou dílů akce Max Payne. O těch toho moc nepadlo a vypadá to, že vývoj je stále v začátcích. Na předělávce zatím pracuje malý tým a pravděpodobně je to projekt, který má momentálně k vydání nejdál.

I když se to nemusí zdát, tak Control byl pro Remedy po Quantum Break velký úspěch. Proto se není čemu divit, že se k němu chtějí vrátit. Bude to rovnou ve dvou hrách, které vznikají pod kódovými označeními Condor a Heron. Jedna z nich má být zaměřená na multiplayer. K tomu Virtala řekl, že tým našel chytré způsoby, jak využít svět Controlu a zajistil tak, aby do něj sedělo hraní v kooperaci. „Hratelnost je už v rané fázi vývoje zábavná,“ říká v multiplayerovému Controlu. Dodává, že týmu dávají dostatek času a nespěchají na dokončení.

Máme tedy Alana, Maxe, dvojici her ze světa Control a na závěr ještě v Remedy vzniká Vanguard, což má být další multiplayerovka, kterou jsme si podle původního plánu měli zahrát ještě letos. Prý chtějí víc času využít na to, aby vytvořili něco unikátního, co se výrazně odlišuje od konkurence. Plán je momentálně takový, že mezi lety 2023 a 2025 chce studio vypustit do světa alespoň jednu hru ročně.

