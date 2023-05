Alan Wake 2 by měl vyjít v říjnu. Prozradil to dabér hlavního protagonisty

Pokračování akčního hororu Alan Wake je jednou z velmi očekávaných her studia Remedy. I když toho o příběhu ani hratelnosti zatím moc nevíme a první pořádná ukázka se opozdila, tvůrci stále slibovali, že vydání je v plánu na tento rok. K tomu přispívají slova Matthewa Porretty, který Alanovi propůjčí svůj hlav. V rozhovoru pro kanál Monsters, Madness and Magic řekl, že s vydáním se počítá na letošní říjen.

Není to poprvé a nejspíš ani naposledy, co si dabér pustil pusu na špacír a prozradil něco, co hráči ještě vědět neměli. Z nedávné doby se nám vybavuje případ, kdy dabér Venoma prozradil na svých sociálních sítích měsíc vydání pro Marvel's Spider-Man 2, kolem čehož byl obrovský poprask vzhledem k tomu, že jde o jednu z největších her od Sony pro tento rok.

Studio Remedy má s Alan Wake 2 představit vlastní pohled na žánr survival hororu a lehce se odkloní od akčnějšího pojetí prvního dílu. Bezesporu by se obšírnější informace měly dostat na povrch v průběhu letních akcí. Náš tip směřuje na prezentaci Summer Game Fest, která se koná 8. června.