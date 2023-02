Alan Wake 2 je nejambicióznější projekt studia. Remedy chce přinést svůj vlastní pohled na žánr survival horor

Remedy po dlouholetém lákání na pokračování jejich úspěšného hororu a finálních náznacích v DLC pro Control letos konečně přivede Alana Wakea zpět na scénu. Tentokrát se má ale koncept hry přenést od akce více směrem k survival hororu, což tvůrci opakují v rozhovoru pro Games Radar.

"Přijde mi, že jsem Alana nikdy neopustil. Vždycky tady byla snaha vrátit se k němu; vždy je další příběh, který můžeme odvyprávět a postavy a zasazení jsou moc drahocenné na to, aby se na ně zapomnělo. Tentokrát, po Controlu, to konečně klaplo," říká Sam Lake. Kyle Rowley, který zastává funkci režiséra, říká, že by moc rád prozradil více o tom, jak se změní hratelnost oproti prvnímu dílu, ale zatím na to prý ještě nejsou připraveni. Zmínil pouze to, že to nebude ledajaký horor. "Vytváříme survival horor podle stylu Remedy. Hratelnost, příběh, atmosféra, hudba - všechno funguje společně, což je pro nás velmi důležité."

Lake dále pokračuje, že Alan Wake 2 bude nejunikátnější a nejambicióznější projekt studia. Zatím ale jen můžeme spekulovat o tom, co v něm uvidíme. Kromě pár teaserů, kde se objevilo městečko Bright Falls i Wakeův domovský New York, toho moc nemáme. Už loni jsme se měli dočkat pár nových detailů, ale nakonec se Lake omluvil s tím, že ještě nepřišel čas. Stále ale platí, že se s Alanem máme setkat letos.

Alan Wake 2 se chystá pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. S vydáním pomáhá Epic Games Publishing, které s Remedy spolupracovalo už při vydání remasteru prvního dílu. V souvislosti s jedničkou ještě Rowley dodává, že pokračování si užijí i nováčci, ale aby si hráč užil příběh i hru samotnou naplno, měl by si prvního Alana Wakea projít. To platí i pro AWE expanzi Controlu a samostatnou Alan Wake's American Nightmare.