Alan Wake 2 odkládá vydání o týden. Chce se vyhnout říjnové konkurenci velkých novinek

Už teď bychom se nebáli říct, že letos máme výborný herní rok. Každý měsíc tady máme nějakou pecku. Jmenovitě to jsou třeba Resident Evil 4, Street Fighter 6, Baldur's Gate 3, nová Zelda, Hogwarts Legacy... je toho zkrátka hromada. Podzimní sezóna je ale také neskutečně našlapaná, obzvlášť pokud se podíváte na říjen. Mezi nejočekávanější hry patří druhý Alan Wake, který měl vyjít 17. října. Vývojáři ale nyní oznámili, že přesouvají vydání na 27. října, aby se mu dostalo patřičného prostoru.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.



October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.



We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY — Alan Wake 2 (@alanwake) August 17, 2023

I když je novinka od Remedy právě jednou z těch her, kterých by se konkurence měla obávat, tak je jasné, proč v případě Alana Wakea přichází tato změna. 13. října totiž vychází Lords of the Fallen a hned 20. následuje Marvel's Spider-Man 2 a Super Mario Bros. Wonder. Je tedy slušná šance, že v této tlačenici některá z novinek zůstane upozaděna, takže Remedy si chce pojistit, aby se to netýkalo zrovna jich.

Konec října už je přeci jen trochu klidnější. Remake Alone in the Dark, který se chystá na 25. října, a Cities: Skylines II s datem vydání 24. října jsou sice také velká jména, ale v těchto případech má Alan Wake 2 o poznání větší šanci na to, že hráči budou věnovat pozornost právě jemu.