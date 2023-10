Alan Wake 2 po vydání vedle rozšíření dostane také New Game+ a vyšší stupeň obtížnosti

Minulý týden Sam Lake prozradil fanouškům, že se příběh jejich nového hororu Alan Wake 2 bude vedle placených expanzí rozšiřovat také v rámci updatů zdarma. Hra sice vychází až v pátek, ale vývojáři nám neustále servírují novinky. Tentokrát opět přišla řeč na obsah, který přibyde po vydání. Tím hlavním je velmi žádaný mód New Game+, ve kterém si můžete příběh projít od začátku se všemi zbraněmi a vylepšeními, které jste získali při prvním průchodu.

To ale není všechno. Společně s prvním dohráním se zpřístupní obtížnost Nightmare. Z traileru už tak vypadá Alanovo pokračování jako pořádný horor, ale očividně to může být ještě náročnější. Abyste měli větší důvod se do hraní pustit ještě jednou, zároveň bude New Game+ obsahovat alternativní větve příběhu. Ty zahrnují jak nové stránky rukopisu, tak doplňující filmečky.