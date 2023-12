Alan Wake II dnes obdrží důležitý update The Final Draft. New Game+, nová obtížnost i rozšíření příběhu

Studio Remedy má za sebou úspěšné vydání své novinky a minulý týden nasbíralo i slušné množství ocenění na The Game Awards. Práce na hororu Alan Wake II ale ještě ani zdaleka nejsou u konce. Vedle již několikrát zmiňované dvojice placených DLC také tvůrci slíbili, že do konce roku přijde obsáhlejší update zdarma. Od jeho vydání nás dělí už jen pár hodit. Do hry by se vám měl začít stahovat s dnešní sedmou hodinou večerní.

Jeho hlavní součástí je mód New Game+, se kterým se do příběhu můžete pustit po dohrání znovu s tím, že si ponecháte všechny získané zbraně, upgrady a talismany. Pokud to všechno nenajdete ve svém inventáři hned po startu hry, nemusíte panikařit. Stačí zamířit k první krabici, kde jsou všechny vaše věci uskladněny.

Hlavním důvodem, proč byste se do New Game+ měli pustit, je rozšíření příběhu. Během opakovaného hraní narazíte na další stránky Alanova rukopisu a zároveň uvidíte také několik dodatečných videí. Pokud si chcete z dalšího průchodu udělat větší výzvu, tak vám vhod přijde nová úroveň obtížnosti Nightmare. Kromě těchto novinek update také opravuje řadu chyb a nedodělků.

Zdroj: Remedy