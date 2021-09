Alan Wake Remastered se chlubí hezkým vizuálem na uniklých obrázcích

Jak už to tak bývá, občas se na internetu předčasně objeví něco, co tam být ještě nemělo a tentokrát se prokecl britský Amazon, kde se objevil očekávaný remaster Alana Wakea i s kupou čerstvých obrázků. Vše bylo samozřejmě staženo, karta hry ael zůstala online dostatečně dlouho, aby šikovní lidé, jako například YouTuber Charlie „Kranitoko“ Murray, obrázky stáhli. V galerii si můžete povšimnout, kolik práce bylo na hře odvedeno, a že remaster vypadá skutečně detailněji a propracovaně.

Úniky byly pravdivé. Remedy oznamuje Alan Wake Remastered

Remaster bude obsahovat kromě základní hry také příběhová rozšíření The Signal a The Writer, kterých se dočkáme pod záštitou vydavatele Epic Games na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S už v říjnu. Kromě vylepšených textur a 4K rozlišení hra nabídne také komentář kreativního ředitele Sama Lakea.

Od vydání původní hry pro Xbox 360 uplynulo už víc jak 11 let, a proto po úniku na Taiwanské stránce a následném potvrzení přímo studiem Remedy nastalo ohromné nadšení ze strany fanoušků. Těšit se také mohou majitelé PlayStation konzolí, protože hra na ně poprvé zavítá právě formou remasteru.