Alan Wake se v remasteru zbaví reklam z originálu a nebude podporovat ray tracing

Mnohým z vás jistě v originální verzi Alana Wakea neuniklo, že si některé společnosti zaplatily za reklamu. Těmi nejviditelnějšími byly mobilní operátor Verizon a výrobce baterií Energizer. Našly by se ale i další. Například Microsoft, který tuto hru původně vydával, do ní také dostal pár svých produktů. V remasteru už ale nic takového neuvidíte. Webu ScreenRant to potvrdilo samo Remedy.

Další zajímavé novinky se týkají technické stránky hry, na kterou došlo v novém FAQ vývojářů. Alan Wake Remastered nebude podporovat ray tracing ani HDR. "Jelikož je remaster vytvořený na existujícím Alan Wake enginu a technologii, přidání ray tracingu a podpory HDR by zabralo až příliš mnoho času." Dále uvádějí, že s klidným srdcem mohou říct, že jejich hra vypadá dobře i bez těchto technologií.

Na nových konzolích pak Alan Wake poběží ve 4K a 60 FPS. Na PC bude počet snímků za vteřinu odemčený. Kromě toho podporuje i širokoúhlé monitory a také DLSS, takže pokud máte některou z novějších grafických karet Nvidie, budete moci využít i tuto novinku.

Alan Wake Remastered vychází 5. října na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5.

