Albion Online: rozlehlý svět v kapse, který vezmete kamkoliv | Recenze

Co baví Stovky hodin zábavy

Důraz na PvP

Velká míra svobody

Cross-platform hraní Co vadí Náročnější na provoz zařízení

Vyžaduje skutečně velkou pozornost 9 /10 Hodnocení

Mobilní hry máme rádi a ty propracované a rozsáhlé ještě více. Proto jsme rozhodně nemohli minout mobilní předělávku oblíbeného MMORPG Albion Online, o kterém se hovořilo již delší dobu. Vývojáři tak postupně začínají naplňovat veškeré sliby, které před lety během crowdfundingové kampaně dali. Jak se Albion hraje a jak moc se podobá své počítačové verzi, si přiblížíme v následující recenzi.

Skvělá práce

Nebudeme to vlastně ale zbytečně natahovat. Vývojáři ze studia Sandbox Interactive dokázali vytvořit skvělou mobilní verzi, která víceméně kopíruje svého velkého bratříčka. Pochopitelně muselo dojít k menším ústupkům, ty se však udály zejména v oblasti optimalizace, přizpůsobování a celkového rozhraní. Je tak potěšující oznámit, že do herních mechanismů vlastně nikterak výrazně zasaženo nebylo.



Výrazná estetická stylizace je nápadná

Titul představuje poměrně robustní MMORPG, alespoň tedy na poměry mobilního hraní. Naplněny byly naštěstí i sliby týkající se cross-platform hraní. Už na základě této indicie je tedy zřejmé, že mnoho ústupků v oblasti herních mechanismů vlastně vývojáři ani učinit nemohli. Je však třeba říct, že prvotní seznámení s mobilní verzí nepůsobí zrovna přátelsky. Ti, kteří se těší na instantní hraní, totiž budou nepříjemně zklamáni několika dodatečnými updaty, které se mohou protáhnout až na desítky minut. Před tím, než se ztratíte z dosahu Wi-Fi sítě, se dobře ujistěte, že je Albion Online kompletně připraven ke spuštění. V opačném případě můžete na hraní v následujících časech zapomenout.



Izometrický pohled nemusí sednout každému

Hra zabírá slušné 4GB, což na dnešní poměry už sice nejsou žádná velká data, pořád je třeba si ale uvědomovat, že jde o mobilní verzi hry. A zároveň je třeba nostalgicky zavzpomínat na staré dobré instalace např. z disket. A to se nám tehdy zdálo 6 kousků opravdu hodně.

Hra o hráčích a pro hráče

Po kompletním doinstalování hráče čeká ještě otravná registrace, respektive vytvoření herního účtu, bez kterého se zkrátka neobejdete. Jedná se o stejný účet, se kterým se lze pochopitelně připojovat i na PC, proto tuto úvodní registraci rozhodně nepodceňujte. Ověření je samozřejmostí.



Herní svět je skutečně obrovský

No a po úvodních otravných záležitostech už vás hra konečně pustí ke svým pokladům. Jak jinak by měla začínat MMORPG než vytvořením vlastní postavy. Možností není příliš mnoho, jsou však naprosto dostatečné pro potřeby uspokojivého hraní. Navíc jde pouze o estetické volby, vše ostatní už je totiž záležitostí samotného hraní. Po úvodním martyriu je hráč konečně vržen do velkého herního světa, který bude prozkoumávat, přetvářet a částečně i ovlivňovat.

Albion Online je především o hráčích, kteří si sami utvářejí celý tento svět. Klíčová je zejména ekonomika celé hry, která je řízena právě samotnými účastníky. Každý předmět ve hře tak byl vytvořen někým konkrétním, a to na základě specifických potřeb.

Albion Online je především o hráčích, kteří si sami utvářejí celý tento svět

Definovat cíl u titulu tohoto žánru je poměrně nesmyslnou otázkou. Albion Online je jednou z těch záležitostí, pro kterou sedí spíše definice „i cesta může být cíl“. Ve hře se za ničím neženete, spíše se s ním snažíte splynout. Klíčovým prvkem je svoboda ve velkém otevřeném světě. Je tak zcela na hráči, zda se bude chtít soustředit na farmaření, crafting, dobývání nebo snad postupné odhalování skutečně rozlehlého světa. Jen je třeba mít na paměti, že nebezpečí v podobě ctižádosti ostatních hráčů čeká skutečně všude.

Postupně tak plníte stovky a stovky jednotlivých questů, hromadíte suroviny, upgradujete, vyrábíte, bojujete… Jedná se o klasické MMORPG záležitosti, které rozhodně nikoho nepřekvapí. Víceméně se jedná o tradiční koloběh, kde plníte jeden quest pro druhý, a to zejména z důvodu vlastní nenažranosti. Posbíráte suroviny, vyrobíte lepší vybavení, probojujete se na nepřátelské území, zabavíte nové vybavení, vytěžíte další zdroje, získáte nové dovednosti, a tak stále dokola. Jenže ono to ve finále poměrně dobře funguje a hlavně, je to zábava na dlouhé hodiny.

Hraní na plný úvazek

Zároveň je třeba zmínit, že kdo to myslí s hraním Albion Online vážně, bude muset hře věnovat poměrně hodně času. Nejde zkrátka o takovou tu záchodovou aktivitu. Titul vyžaduje skutečně hodně pozornosti. Budete farmit, craftit, grindovat, a tak neustále dokola. V opačném případě zkrátka nebudete v tomto světě konkurenceschopní. Hře by se tak měli vyhnout ti, kteří hledají spíše nějakou tu odpolední oddechovku cestou od babičky.



Možností jak se zabavit je mnoho

Pro ostatní hráče je ovšem připravena komplexní MMORPG záležitost, která v sobě kombinuje obrovský a rozlehlý herní svět, velké možnosti v oblasti správy vlastní postavy či důraz na PvP hratelnost, a to vše při zachování maximální transparentnosti a poměrně pohodlné hratelnosti bez zbytečného balastu. Albion Online se nesnaží být tou nejobsáhlejší hrou svého druhu, nabízí však skutečně to, co je pro spokojenost hráče nejdůležitější.

Připojování k serverům by sice mohlo být trochu svižnější, i tak ovšem nejde o závažný problém

Ocenit musíme také poměrně uspokojivý technický stav. Připojování k serverům by sice mohlo být trochu svižnější, i tak ovšem nejde o závažný problém. Po grafické stránce samozřejmě došlo v rámci optimalizací k nějakým ústupkům, titul však vypadá poměrně obstojně, a to i díky výrazné estetické stylizaci. Trošku zklamáním je potom kýčovité a místy odfláknuté uživatelské rozhraní. I tak se titul hraje celkem pohodlně, chce to ale určitě nějaký ten čas, možností a voleb je skutečně mnoho.



Tato hra zabere klidně i stovky hodin

Mimo celkem pochopitelné nutnosti neustálého připojení k internetu se připravte rovněž na poměrně velkou zátěž mobilního zařízení. V redakci jsme hru testovali na mobilním telefonu Samsung A52 5G a místy dostával pěkně zabrat, alespoň tedy soudě dle nepříjemného zahřívání. Galaxy S20 zvládal nápor lépe, i když bez zahřívání se neobešlo. Nejvíce strádal menší iPhone 12 Mini, především co se týče výdrže. Baterii totiž hra ukusuje mílovými kroky.

Závěrem zmiňme, že titul je naštěstí free-to-play, což také nebylo dlouhou dobu existence Albion Online samozřejmostí. A ušetřeni jsme zůstali i zbytečných a otravných reklam či tradičních mikrotransakcí.

Verdikt Albion Online není vůbec dokonalá hra a působí v mnoha ohledech tak nějak průměrně. Na druhou stranu nemá žádnou výrazně nepřekonatelnou slabinu, díky které bychom hru nemohli doporučit. Disponuje velkým otevřeným světem, dává hráčům pocit neskutečné svobody a je skutečně obsáhlá. Pokud máte tu možnost obětovat hře desítky a stovky hodin, rozhodně to udělejte, nebudete litovat. Pro příležitostní hraní ovšem Albion Online ztrácí smysl. Kouzlo hry se skrývá právě v detailech a permanentním hraní. Povrchové škrábnutí bohužel příliš neosloví.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 a iPhone 12 Mini. Za zapůjčení zařízení děkujeme obchodu Smarty.