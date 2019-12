Alien Isolation: vetřelec v nejlepší formě | Recenze Switch verze

Co baví Grafická vylepšení

Celková kvalita

Včetně DLC

Čeština Co vadí Horší kvalita filmečků

Osekání některých grafických funkcí 9 /10 Hodnocení

Ve většině případu, kdy u nás dojde na recenzi některého z portů pro Switch, tak padají jména studií jako Panic Button, které se přímo na předělávání her tímto způsobem zaměřují. Občas se do toho pustí sami vývojáři původní hry. Tentokrát na úvodní obrazovce při spuštění hry uvidíte jméno Feral Interactive, které v minulosti předělávalo hry na systémy jako je MacOS nebo Linux.



Graficky hra opravdu drží krok s dobou i novým hardwarem

V případě Switche je Alien Isolation teprve jejich druhým počinem. Před pár měsíci jste díky jejich práci mohli zahrát Grid Autosport. Co si budeme povídat, ani samotná hra jako taková nebyla zrovna nejkvalitnější, takže se jí ani na této platformě nevěnovala taková pozornost. V tomto případě ale tvůrci předvedli, jak by se porty na Switch měly dělat. Tato verze totiž překoná Alien Isolation na všech ostatních konzolích.

Pro začátek musím upozornit, že veškeré srovnávání, o kterém bude řeč, se týká pouze konzolových verzí. Ta pro Nintendo Switch v několika ohledech překonává svoje předchůdce, ale nevyhrává na všech frontách. Jako vždy došlo na nějaké to osekávání a u Alien Isolation je to vidět už během prvních pár minut. Filmečky jsou totiž více zkomprimované a jejich kvalita se tak dosti snížila. Je to z toho důvodu, že u Switch verzí se stále musí myslet na celkovou velikost hry. Zatímco na ostatních platformách se mluví o stovkách gigabytů, na Switchi je i 20 docela velký nápor dat.



Filmečky nepotěší, jinak je ale hra ve skvělém technickém stavu

V některých fázích hry pak může docházek k poklesu rozlišení. To se dynamicky mění stejně jako u spousty jiných her. Cíl je ale stále stejný. V handheld módu to je 720p. V doku pak většinu hry strávíte v 1080p.

"Celkový dojem oproti ostatním verzím je lepší, a to hlavně díky tomu, že se vývojáři nebáli větších grafických úprav."

Pokud jste se hrám věnovali i v roce 2014, jistě vám neuniklo, že Alien Isolation patří k mezigeneračním titulům. Vyšel tedy jak na PS3 a Xbox 360, tak na PS4 a Xbox One. Ani na jedné z nich ale jeho technický stav nebyl úplně optimální. Na starší generaci to bylo docela katastrofa hlavně z hlediska nízkého počtu snímků za vteřinu. Tyto problémy přetrvaly i s verzemi pro nové konzole, ale alespoň rozlišení bylo lepší. Co tedy dělá port pro Switch kvalitnější v porovnání s těmi předchozími? Celkový dojem je zkrátka lepší, a to hlavně díky tomu, že se vývojáři nebáli větších grafických úprav.

Nejvíce v tomto ohledu dělá vyhlazení grafiky. V předchozích verzích byly hrany většiny objektů dosti roztřepené. Feral Interactive u portu ale použili nové technologie, které poskytují mnohem lepší výsledek. Vývojáři to sice tak dopodrobna nepopisují, ale rozbory Digital Foundry jsou v podobné situaci velmi užitečné. Konkrétně to tedy je kombinace temporal anti-aliasingu (TXAA) a adaptivního vyhlazování. Tyto grafické funkce se dnes běžně používají, ale před pěti lety to zkrátka ještě tak zaběhlé nebylo.

Aby hra pak běžela na slabším zařízení jako je Switch, byly ořezány některé grafické prvky. Na první pohled ale nemáte šanci poznat rozdíl. Jedině v případě, že si vedle sebe postavíte obraz z jiné verze a té pro Switch. Pak uvidíte, že stíny nejsou úplně na nejvyšší úrovni. Na druhou stranu jsou na tom ale lépe než na starší generaci konzolí. Také ambientní okluze je značně omezena.



Kvalitní horor do kapsy se vždy hodí, a Alien patří mezi ty nejlepší

Jestli budete poslední změnu brát za vylepšení nebo zhoršení je čistě na vás. V některých částech hry zmizel motion blur, neboli efekt rozostřeného vidění, díky kterému podle názoru některých hráčů scéna vypadá více filmově. Jiní ho ale považují za zbytečnost. Nejdůležitější ale je, že si hra drží stabilních 30 FPS. Na propady narazíte jen výjimečně. Platí to jak handheld módu, tak při hraní v doku.

"Rozhlížení gyroskopem funguje pouze v případě, že máte v ruce zbraň nebo radar."

Samozřejmě nesmím zapomenout na to, jestli hra využívá některou z unikátních funkcí Switche. Dotykové ovládání tady budete hledat marně a ani se není čemu divit, že ho vývojáři neimplementovali. Do FPS stealth akce se to přeci jen nehodí. Zato ovládání pohybem tady je, i když se to na první pohled nemusí zdát. V základu je vypnuté, a i po jeho aktivaci ho nevyužijete po celou dobu hraní. Rozhlížení gyroskopem totiž funguje pouze v případě, že máte v ruce zbraň nebo radar.

Co se obsahu týče, tak tato verze obsahuje jak základní hru, tak všechna DLC, která vyšla po vydání. Celé si to pak můžete odehrát v češtině, takže jde o skvělý kompletní balíček.



Rozhlížení za pomocí gyroskopu tu je, ale pouze při používání zbraně

Po stránce hratelnosti a ostatních aspektů je Alien Isolation stále výbornou napínavou akcí, ve které v roli Ripleyové uvíznete na stanici Sevastopol spolu s ostatními přeživšími a jediným vetřelcem. Stále se tak jedná o titul, který možná nejlépe zpracovává původní koncept této značky. Na Switchi pak dosahuje ještě o krůček výše než ostatní konzolové verze.