Aliens: Fireteam Elite - A máme to, panstvo! Je po všem! | Recenze

Pohled z druhé ruky - Michal Maliarov

Čekání na opravdu věrné zpracování druhého filmu z univerza Vetřelců do herní podoby bylo jako čekání na smilování boží. Colonial Marines zklamali na plné čáře a od Aliens vs Predator jsme se vlastně pořádné akce z tohoto parádního světa nikdy nedočkali. K Fireteam Elite jsem přistupoval velmi opatrně, ale s kolegy jsme dostali přesně to, co jsme chtěli.

S kolegou se ztotožňuji takřka ve všech bodech. Příběh je téměř neexistující a textové konverzace mají s poutavým dějem společného asi tolik co čabajka s racionální výživou. Postavy jsou mdlé a nezajímavé, obsahu je zatím pramálo a hře nutně chybí nějaká konzistentní linka, co by vás táhla dál. Smysluplné odemykání nových věcí, příběh, posun dál, cokoliv. Stačí se ale vydat do temných chodeb s kamarády ve sluchátku a rázem na všechny chyby zapomínáte.

Co má hra totiž v malíku je atmosféra a samotná akce. Ta jako by z oka vypadla druhému filmu, na který vzpomínám s nostalgickou slzou v oku a je až k neuvěření, jak přesně (a hlavně zcela náhodně) se dají zopakovat některé nervy drásající scény i tady ve hře. Když stojíte záda k zádům s kamarády, do ucha vám hvízdá smartgun a ze všech stran se valí vetřelci, královsky se bavíte.

I přesto, že se hra zdá být místy nedovařená, grafika lehce klopýtá a je šeredně vidět nedostatek rozpočtu, hru tvoří především geniální malé detaily, ze kterých poznáte, že byli mezi vývojáři praví fanoušci univerza. Ať už jde o perfektně vypiplané modely brnění a zbraní, jejich krásný zvuk, strašidelně nepředvídatelné chování vetřelců nebo všemožné efekty jako kouř po kulkách, záblesky z hlavní či kulky trhající vetřelce na kusy. Právě tyto maličkosti dělají akci neuvěřitelně šťavnatou a právě to je důvod, proč budete hrát dál. A také protože můžete řvát na své kamarády "VASQUEEEEEZ" a v rámci situace to bude dávat smysl.

Aliens: Fireteam Elite není dokonalá hra z tohoto univerza. Má spoustu chyb, ale fanouškům přinesla přesně to, co dlouho chtěli. Zběsilou řežbu v milovaných kulisách. A to občas stačí.

Hodnocení: 7/10