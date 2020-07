Alienware AW510K: malý zdvih, velké ambice | Recenze

Co baví Výborné spínače

Nízký odskok

Samostatné ovládání hlasitosti Co vadí Nevýrazný desing

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Zatímco většina výrobců herního příslušenství už během první poloviny roku vyrukovalo s novinkami ve svém portfoliu, někteří si rozhodli lehce počkat. Po Razeru a HyperXu jsme se tak rozhodli kouknout na Alienware a jejich novou klávesnici 510K, která jde úplně jinou cestou, než konkurence.



Design je velmi neutrální a obyčejný, žádné křiklavé prvky nehledejte.

Blikající RGB podsvícení a křiklavé prvky vyměnila za velmi strohý design a rozhodla se soustředit na to, co je uvnitř. Právě proto nabízí 510K fantastické spínače s nízkým zdvihem a podsvícení jednotlivých kláves. Ale popořadě.

Trochu všední UFO

Alienware je často znám svými futuristickými kreacemi, které rozhodně nepůsobí všedně a nudně. Povětšinou vypadají jeho výtvory jako vesmírná loď, ale najdou se i výjimky. Zapomínáme totiž, že existují uživatele, kteří nepotřebují šílené kreace, křiklavé barvy a další zbytečnosti. Potřebují špičkovou kvalitu v minimalistickém balení. A právě tím 510K je.



Klávesnice se soustředí především na maximální využitelnost.

Hned na pohled vás design rozhodně neohromí. Tmavý matný plast nevypadá nijak extra hodnotně a je osvěžen pouze dolní lištou se svítícím logem výrobce. Hned na první pohled je vidět nízký zdvih kláves a víceméně žádné dodatečné ovládací prvky, které mě osobně trochu chybí. Už jsem si zvykl na multimediální klávesy a zkratky, kterými jsem si zjednodušoval život, recenzovaný kousek se však řídí heslem "raději to základní dobře, než všechno průměrně". Potěší ale v pravém horním rohu populární rolovací ovladač pro hlasitost, který je pogumovaný a na omak velmi příjemný.

Technické parametry Rozhraní : průchozí port USB 2.0

: průchozí port USB 2.0 Typ spínače: mechanické Cherry MX Low Profile Red

mechanické Cherry MX Low Profile Red Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 910 gramů

: 910 gramů Speciální vybavení : ovladač hlasitosti

: ovladač hlasitosti Cena: 3 399 Kč

Skvělou zprávou je také průchozí USB port, který posouvá využitelnost klávesnice zase o fous dál. Pochválit musím také kvalitní opletený kabel. A co celkový design? Osobně preferuji stylovější klávesnice, které kombinují viditelnější RGB podsvícení a krásný leštěný hliník či kov, krása je ale v očích pozorovatele a znám celou řadu hráčů, kteří na podobně jednoduché designy nedají dopustit. Skvělé jsou i do práce, kde nevyvolávají zbytečnou pozornost a nevypálí rohovku kolegovi za sousedním stolem svým podsvícením.

Klikání je to, co se počítá

Pokud něco 510K ztrácí na atraktivnosti, to dohání naprosto parádními spínači Cherry MX Red. Pod rukama mi prošla celá řada klávesnic všech možných výrobců, ale musím uznat, že je používání a ovládání recenzovaného kousku na hodně vysoké úrovni mezi prvními příčkami. Díky nízkému zdvihu je poletování prsty po klávesách hbité a jednoduché, citlivost kláves je fantastická. Při psaní jsem si všiml podstatně menšího počtu překlepů a chyb, což mluví samo za sebe.



Špičkové spínače doprovází také nízký zdvih kláves, což je ideální kombinace.

To znamená opravdu precizní reakce při akčních střílečkách, jako je Call of Duty Warzone či Apex Legends, ale také velmi hbité psaní a celkově interakce s počítačem při každodenním provozu. Zkrátka nemáte pocit, že by vás klávesnice zdržovala.

Jak jsem již zmínil v úvodu, klávesnice má také RGB podsvícení jednotlivých kláves, takže tu nenajdete velké svítící plochy a lišty, jako např. v nejnovější klávesnici HyperX řady Elite. I podsvícení je podřízeno velmi strohému designu, na druhou stranu nabízí obrovské možnosti přizpůsobení díky programu Command Center. Kromě možnosti vybrat jednotlivé šablony podsvícení tu také nastavíte a naprogramujete libovolné kombinace pro klávesy samotné. Snad jedinou výraznou kaňkou na kráse je tak s ohledem na schopnosti relativně vysoká cena.