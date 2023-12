Alone in the Dark se znovu odkládá. Studio a vydavatel se chtějí vyhnout svátečním přesčasům

Předělávku Alone in the Dark, jehož původní verze položila základy pro žánr survival hororu, jsme si měli zahrát ještě letos. Nedávno ale došlo k odkladu na leden, ale ani to už nyní neplatí. Vydavatelství THQ Nordic na sociálních sítích oznámilo, že se společně se studiem Pieces Interactive rozhodli vydání odložit na 20. března. Hlavním důvodem je snaha vyhnout se tomu, aby zaměstnanci obou společností museli řešit pracovní záležitosti o svátcích.

Jinak stále platí to, co již bylo o Alone in the Dark dříve řečeno. Remake předělává známý příběh v záhadném panství nejen do lepší grafiky, zároveň se od statických kamer přesouvá k současnému stylu her z pohledu třetí osoby. Podobná změna se povedla u předělávek druhého a třetího dílu Resident Evil a doufáme, že tohle bude podobný případ. Zrovna jméno, jako je Alone in the Dark, by si to zasloužilo.