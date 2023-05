Alone in the Dark vyjde v říjnu. Prolog očekávaného hororu si můžete zahrát už dnes

Vypadá to, že říjen bude nejnabitějším herním měsícem letošního roku. Ke hrám jako Assassin's Creed Mirage nebo Alan Wake 2 se 25. října přidá i kompletní předělávka Alone in the Dark, která se předvedla ve své vlastní prezentaci. Pokud patříte mezi nedočkavce, můžete si už dnes projít prolog remaku téhle klasiky. Zdarma ho najdete na Steamu, PlayStationu i Xboxu.

I když se zasazení hry od originálu neliší, musely vzhledem ke stáří hry přijít změny nejen v rámci hratelnosti, ale i ohledně příběhu. Část týmu, která se o něj starala, vede Mikael Hedberg, který je podepsaný pod horory jako je Amnesia: The Dark Descent nebo SOMA. Kromě lekaček a akčních scén dojde i na řešení zapeklitých hádanek. Pokud svým detektivním smyslům opravdu věříte, budete si moci na začátku hry vybrat obtížnost, která vám v těchto momentech neposkytne žádné nápovědy.

S prezentací jsme se také dozvěděli, kdo propůjčil tváře dvojici protagonistů. Roli detektiva Edwarda Carnbyho si střihne David Harbour (Gran Turismo, Black Widow, Suicide Squad) a Emily Hartwood ztvární Jodie Comer (Free Guy, Star Wars: Rise of the Skywalker). Společně s nimi se pokusíme rozplést záhadu sídla Derceto a zmizení Jeremyho Hartwooda, Emilyna strýce.

Sami si budeme moci vybrat, za kterou postavu příběh projdeme. Tvůrci uvádí, že většina hry bude za obě z nich stejná, ale reagují na události odlišně a pár unikátních momentů, které doplní celkový příběh, se také najde. Automaticky tak má Alone in the Dark potenciál alespoň na dva průchody.

