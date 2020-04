Amazon chce už letos spustit herní streamovací službu Tempo

Dlouho spekulovaná streamovací služba Amazonu by mohla podle New York Times přijít na trh ještě letos. Může však jít o informaci, která ještě nepočítá s případným zdržením kvůli pandemii COVID-19, která zdržuje prakticky všechno, co mělo v letošním roce vyjít. Společnost chce prý vydat první verzi služby, jejíž dočasné pojmenování je Project Tempo.

Amazon svoji platformu zatím stále neoznámil oficiálně, takže nevíme, co přesně od ní čekat. Přinejmenším se ale můžeme alespoň částečně chytit toho, co si na ní případně zahrajeme. V posledních měsících se totiž mluvilo o několika titulech, které studia Amazonu chystají. Mělo jít o MMO ze světa Pána Prstenů, Týmovou střílečku Crucible a další MMO jménem New World.

Kromě klasické streamovací služby chystá Amazon i hromadu novinek pro Twitch.tv. Tou největší by měly být interaktivní hry na Twitchi, které umožní smazat hranice mezi streamerem a jeho diváky. "Líbí se nám myšlenka, že máte hrajícího streamera a jeho diváky, kteří budou sdílet interaktivní prostředí Twitche," komentoval chystanou funkci Mike Frazzini, vice prezident herních služeb a studií Amazonu.