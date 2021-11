Amazon možná skočí po seriálovém Mass Effectu. Smlouva je na spadnutí

O seriálové adaptaci kultovního Mass Effectu nepíšeme poprvé. Amazon už o něm přemýšlí nějakou dobu a nyní to vypadá, že by domluvy mohly opravdu skončit pozitivně. Amazon Studios má totiž blízko ke smlouvě, která by dostala značku na televizní obrazovky.

Rozhovor pro Deadline s šéfkou Amazon Studios Jennifer Salke podotýká, že smlouvání ještě rozhodně není u konce, což znamená, že Amazon se s EA prozatím nedohodl zcela. Více detailů prozatím není k dostání, minimálně to ale vypadá velmi nadějně.

Amazon se poslední dobou rozhodně rozjel. Pokud vám nestačí chystaný seriál z univerza Pána Prstenů a adaptace fantasy románu Wheel of Time, ještě dostanete do vínku příběh kultovní série BioWare.