Amazon představuje svou cloudovou herní službu jménem Luna

Jako by cloudu dnes už nebylo dost. Společnost slibuje, že Luna dovolí hráčům streamovat své hry bez „velkých stažení, aktualizací a komplikovaných konfigurací." Hraní her by tudíž mělo být ještě snadnější, než je tomu doposud.

Ti z vás, kteří trpí nedostatkem her se budou moci stát předplatiteli prémiového členství Luna+ a vychutnávat si řadu titulů dle libosti. Momentálně například Control, The Surge 2, Grid, Resident Evil 7 a další.

Přenos vybraných titulů bude dokonce možný v rozlišení 4K při 60 snímkách za sekundu. A podle slov Amazonu bude možné při hraní jedné hry jednoduše přepnout na druhou a pokračovat přesně tam, kde jste minule skončili.

Nebyl by to Amazon, kdyby ke svým produktům nenabízel i pár dalších, a proto je v jeho nabídce nyní i ovladač Luna. Ten slibuje nízkou latenci s technologií cloud direct a Alexa.

Při spuštění bude Luna dostupná na Fire TV, PC a Macu. Již brzy také na Androidu a iOS. Tato herní služba je momentálně v předběžném přístupu ve Spojených státech a netušíme, kdy a zda se dostane do Evropy.